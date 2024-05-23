НБА закрыла собственное расследование по поводу обвинений Джоша Гидди в связях с несовершеннолетней

Расследование НБА по поводу обвинений в адрес Джоша Гидди закрыто.

В январе полиция Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, объявила, что не будет выдвигать обвинения против защитника «Оклахомы» , который был обвинен в интимных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

«После тщательного и всестороннего изучения мы завершили расследование информации, которая распространялась в социальных сетях и касалась Джоша Гидди. Наши детективы изучили всю имеющуюся информацию и не смогли подтвердить какую-либо преступную деятельность, связанную с мистером Гидди», – говорилось в заявлении полиции.

Спустя четыре месяца закрыла собственное расследование по этому делу, придя к аналогичному выводу.