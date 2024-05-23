Андреас Пистиолис продолжит руководить ЦСКА до 2026 года

Андреас Пистиолис останется на посту главного тренера ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подписал с московским клубом новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.

45-летний греческий специалист возглавил ЦСКА в середине апреля, сразу по окончании регулярного чемпионата Лиги ВТБ, сменив на посту Эмила Райковича. Под его руководством армейцы пробились в финал Лиги ВТБ, выиграв серии плей-офф у «Енисея» и «Зенита».