Андреас Пистиолис продолжит руководить ЦСКА до 2026 года

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис останется на посту главного тренера ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подписал с московским клубом новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.

45-летний греческий специалист возглавил ЦСКА в середине апреля, сразу по окончании регулярного чемпионата Лиги ВТБ, сменив на посту Эмила Райковича. Под его руководством армейцы пробились в финал Лиги ВТБ, выиграв серии плей-офф у «Енисея» и «Зенита».

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5 комментариев
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Ответ Вячеслав Лобачев
В чем? Если он щас финал сольет, что скажешь?)
Не откажусь от своих слов. Его поставили перед началом плей-офф. Если бы «слил», тренируя с начала сезона, то вопросов нет. ЦСКА очень уверенно прошли Зенит, есть рисунок игры. Финал будет интересный, плюс будет работа в межсезонье. Пистиолис толковый тренер, на мой субъективный взгляд в разы лучше Райковича🙂
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вот и славненько
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Ответ nik_tlou
Заслуженно!
В чем?
Если он щас финал сольет, что скажешь?)
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Ответ Вячеслав Лобачев
В чем? Если он щас финал сольет, что скажешь?)
вы считаете, если он финал сольет, надо будет брать Перасовича?
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