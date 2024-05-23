Пол Пирс: «Лука Дончич и Кайри Ирвинг – лучший атакующий дуэт в истории НБА»

Пол Пирс считает Луку Дончича и Кайри Ирвинга лучшим атакующим дуэтом в истории.

«Я сказал это месяц назад. и – лучший атакующий дуэт в истории НБА. Не задняя линия, а атакующий дуэт.

Мы уже отмечали атакующие навыки Кайри. Многие игроки НБА называют его самым мастеровитым игроком, которого они когда-либо видели. Лука – самый результативный игрок в лиге.

В этом сезоне Кайри и Лука набирают в сумме 57,4 очка в среднем за матч. Шак и Кобе в 2002 году набирали 57 очков. Дюрэнт и Карри в 2018-м – 52 очка. Леброн и Уэйд в 2010-м – 51,8 очка.

Единственный дуэт, который набирал больше – это Харден и Уэстбрук – 60,7 очка в 2019-м. Харден и Лука примерно равны с точки зрения атаки. Если сравнить Кайри и Уэстбрука, Кайри лучше. Я искренне считаю, что это лучший атакующий дуэт в истории», – сказал бывший игрок .