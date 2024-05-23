Пол Пирс: «Лука Дончич и Кайри Ирвинг – лучший атакующий дуэт в истории НБА»

Теги Пол Пирс Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Пол Пирс считает Луку Дончича и Кайри Ирвинга лучшим атакующим дуэтом в истории.

«Я сказал это месяц назад. Лука Дончич и Кайри Ирвинг – лучший атакующий дуэт в истории НБА. Не задняя линия, а атакующий дуэт.

Мы уже отмечали атакующие навыки Кайри. Многие игроки НБА называют его самым мастеровитым игроком, которого они когда-либо видели. Лука – самый результативный игрок в лиге.

В этом сезоне Кайри и Лука набирают в сумме 57,4 очка в среднем за матч. Шак и Кобе в 2002 году набирали 57 очков. Дюрэнт и Карри в 2018-м – 52 очка. Леброн и Уэйд в 2010-м – 51,8 очка.

Единственный дуэт, который набирал больше – это Харден и Уэстбрук – 60,7 очка в 2019-м. Харден и Лука примерно равны с точки зрения атаки. Если сравнить Кайри и Уэстбрука, Кайри лучше. Я искренне считаю, что это лучший атакующий дуэт в истории», – сказал бывший игрок НБА.

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12 комментариев
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Майк со Скотти 55,2 в 93-м, даже не упомянул
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57 очков в 2002-м, это примерно как 68 сейчас. Тогда за игру в среднем выбивали 95,5, сегодня 114,2. Результативность выросла на 20%
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Какие то долгоиграющие у него анестетики
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крэк разрушает мозг
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Говорит так, словно это не в НБА играл дуэт Рубио и Шведа
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Наш чувак, местный..
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Не умаляя таланта Луки и, особенно, Кайри. Всё же лига немного деградировала в плане защиты. Шакобе то пожёстче были.
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По такой логике лучший атакующий дуэт это Чемберлен в сезоне с 50-ю очками в среднем и любой его партнер из стартовой пятерки
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несите деду таблетки
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Пол "Коричневые шорты" Пирс опять не те таблетки принял
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ЛеБрон - Кайри 5 игра финала 2016 - 82очка.
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Ответ Самый адовый Крикун
Майк со Скотти 55,2 в 93-м, даже не упомянул
С 4мя трехами за игру, когда эти шмаляют под 18.
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