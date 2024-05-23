«Филадельфия» может предложить Клэю Томпсону контракт «1+1» (Джейк Фишер)
«Сиксерс» могут сделать предложение Клэю Томпсону этим летом.
По словам инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Филадельфия» может рассмотреть возможность предложения Клэю Томпсону контракта по схеме «1+1», аналогичного тому, который в прошлом году получил Брюс Браун.
«Сиксерс, как сообщают источники, приняли к сведению двухлетний контракт «Индианы» с Брюсом Брауном, который затем стал самым большим контрактом, отправленным в «Торонто» в обмен на Паскаля Сиакама. По словам источников, такие ветераны, как Клэй Томпсон и Кентавиус Колдуэлл-Поуп, попадут в список целей «Сиксерс» для подписания подобных контрактов «один плюс один», – пишет Фишер.
Ему 34 года. Какие 1+1?
На счет Шарлотт. Индиана 2 года назад была 13 на Востоке, год назад 11, а сейчас играет в финале конференции.