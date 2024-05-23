«Филадельфия» может предложить Клэю Томпсону контракт «1+1» (Джейк Фишер)

Теги возможные переходы Голден Стэйт Индиана Филадельфия НБА Клэй Томпсон Брюс Браун Баскетбол

«Сиксерс» могут сделать предложение Клэю Томпсону этим летом.

По словам инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Филадельфия» может рассмотреть возможность предложения Клэю Томпсону контракта по схеме «1+1», аналогичного тому, который в прошлом году получил Брюс Браун.

«Сиксерс, как сообщают источники, приняли к сведению двухлетний контракт «Индианы» с Брюсом Брауном, который затем стал самым большим контрактом, отправленным в «Торонто» в обмен на Паскаля Сиакама. По словам источников, такие ветераны, как Клэй Томпсон и Кентавиус Колдуэлл-Поуп, попадут в список целей «Сиксерс» для подписания подобных контрактов «один плюс один», – пишет Фишер.

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8 комментариев
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1+1 ему только тот известный фильм можно предложить посмотреть
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Ответ boller_73
1+1 ему только тот известный фильм можно предложить посмотреть
Жаэль будет в роли инвалида в коляске 🤭
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Какой смысл для Клея в этом подписании? Фила его планирует подписать для обмена и не скрывает это.
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У Клэя 9 попыток трех на 39% Это 3 результат в НБА.
Ему 34 года. Какие 1+1?
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Ответ flash166
Играть в команде претенденте, бороться за титул. Или три года от Шарлот и провести оставшиеся годы в НБА борясь за высокий посев
У него 4 титула. Ему нужен долгосрочный, хороший контракт.
На счет Шарлотт. Индиана 2 года назад была 13 на Востоке, год назад 11, а сейчас играет в финале конференции.
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Ответ Cubs-V
У Клэя 9 попыток трех на 39% Это 3 результат в НБА. Ему 34 года. Какие 1+1?
Защиты не осталось
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Ответ Anttii
Защиты не осталось
Будь у него прежняя защита он бы на около максимум пошел.
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