Защитник «Лейкерс» помог товарищу по команде отпраздновать попадание во время матча против «Юты» (116:130).

В середине первой четверти Уэстбрук отметил точный бросок жестом с «качанием ребенка», Беверли подхватил эстафету у MVP 2017 года.

До объединения в составе «озерников» Уэстбрук и Беверли считались в НБА врагами.

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Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища