Главный тренер «Реала» Чус Матео: «Мы не защищаем титул. У нас есть прошлогодний, но мы хотим еще один, мы все еще голодны»

В Берлине прошла пресс-конференция тренеров клубов «Финала четырех» Евролиги.

«Наша профессия заключается в том, что мы стараемся раз за разом. И надеемся, что в день матча мы выставим результат на площадку, и все сложится», – поразмышлял о своих задачах перед полуфиналом главный тренер « » .

«Единственное, что имеет значение, это тяжелый матч против другого большого клуба «Фенербахче». Я отношусь к нему и его фанатам со всем уважением. Это будет сложный матч. Мой пятый или шестой «Финал четырех». Я не слишком переживаю, потому что уже брал титул два раза. Попробую сделать это снова, но мои коллеги хотят того же», – заявил главный тренер « » Эргин Атаман.

«Предыдущие разы были несчастливыми. Мы проиграли в полуфинале броском под сирену. И подобным образом в финале в прошлом году. Но мы опять здесь. У нас неэгоистичные игроки, которые поддерживают друг друга. И уважают форму, которую носят», – прокомментировал путь « » .

«Мы не защищаем титул. У нас есть прошлогодний, но мы хотим еще один, мы все еще голодны», – заключил главный тренер действующего победителя турнира «Реала» Чус Матео.