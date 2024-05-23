Главный тренер «Реала» Чус Матео: «Мы не защищаем титул. У нас есть прошлогодний, но мы хотим еще один, мы все еще голодны»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Фенербахче Олимпиакос Панатинаикос Реал Георгиос Барцокас Хесус Матео Баскетбол

В Берлине прошла пресс-конференция тренеров клубов «Финала четырех» Евролиги.

«Наша профессия заключается в том, что мы стараемся раз за разом. И надеемся, что в день матча мы выставим результат на площадку, и все сложится», – поразмышлял о своих задачах перед полуфиналом главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс.

«Единственное, что имеет значение, это тяжелый матч против другого большого клуба «Фенербахче». Я отношусь к нему и его фанатам со всем уважением. Это будет сложный матч. Мой пятый или шестой «Финал четырех». Я не слишком переживаю, потому что уже брал титул два раза. Попробую сделать это снова, но мои коллеги хотят того же», – заявил главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман.

«Предыдущие разы были несчастливыми. Мы проиграли в полуфинале броском под сирену. И подобным образом в финале в прошлом году. Но мы опять здесь. У нас неэгоистичные игроки, которые поддерживают друг друга. И уважают форму, которую носят», – прокомментировал путь «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас.

«Мы не защищаем титул. У нас есть прошлогодний, но мы хотим еще один, мы все еще голодны», – заключил главный тренер действующего победителя турнира «Реала» Чус Матео.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий