«Подумай об этом». Шарунас Ясикявичюс в шутку предложил Эргину Атаману не включать в заявку Костаса Слукаса

Шарунас Ясикявичюс в шутку предложил Эргину Атаману не включать в заявку Слукаса.

« сказал мне по дороге на сцену, что он не попал в заявку команды в 2009 году. Я этого не знал. Кстати, , тебе стоит подумать об этой стратегии. Подумай об этом. Я знаю, что он довольно хороший игрок, но, возможно, его стоит исключить», – пошутил главный тренер « ».

«Когда мы обыграли вас на ОАКА в этом сезоне, Костас был травмирован. Может быть, подумаете об этом еще раз», – быстро ответил Атаман.

«Не меняйте то, что работает», – добавил .

Для защитника « » Костаса Слукаса «Финал четырех» Евролиги 2024 года станет 12-м в карьере. Однако в 2009 году в Берлине Слукас не выходил на площадку.