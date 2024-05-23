«Подумай об этом». Шарунас Ясикявичюс в шутку предложил Эргину Атаману не включать в заявку Костаса Слукаса

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Фенербахче Панатинаикос Костас Слукас Баскетбол

Шарунас Ясикявичюс в шутку предложил Эргину Атаману не включать в заявку Слукаса.

«Костас Слукас сказал мне по дороге на сцену, что он не попал в заявку команды в 2009 году. Я этого не знал. Кстати, Эргин, тебе стоит подумать об этой стратегии. Подумай об этом. Я знаю, что он довольно хороший игрок, но, возможно, его стоит исключить», – пошутил главный тренер «Фенербахче».

«Когда мы обыграли вас на ОАКА в этом сезоне, Костас был травмирован. Может быть, подумаете об этом еще раз», – быстро ответил Атаман.

«Не меняйте то, что работает», – добавил Ясикявичюс.

Для защитника «Панатинаикоса» Костаса Слукаса «Финал четырех» Евролиги 2024 года станет 12-м в карьере. Однако в 2009 году в Берлине Слукас не выходил на площадку.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий