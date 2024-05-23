Андрей Ватутин: «Дэвид Блатт – знаковая фигура для российского баскетбола»

Андрей Ватутин поздравил Дэвида Блатта с днем рождения.

«С удовольствием через ваш ресурс поздравляю Дэвида! Днем сделал это лично по СМС.

— знаковая фигура для нашего баскетбола, и дело не только и не сколько в успехах сборной, Дэвид — отличный и порядочный человек, огромный профессионал, неизменно излучал оптимизм и энергию, был внимателен ко всем и подобным отношением заслужил себе любовь всех без исключения представителей нашей баскетбольной общественности и болельщиков.

С огромной теплотой вспоминаю наши встречи, мне их очень не хватает, общение было невероятно полезным. Безусловно, это человек‑эпоха. Здоровья и долгих лет жизни», — сказал президент .

В среду Блатту исполнилось 65 лет