Андрей Ватутин: «Дэвид Блатт – знаковая фигура для российского баскетбола»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Дэвид Блатт сборная России Баскетбол

Андрей Ватутин поздравил Дэвида Блатта с днем рождения.

«С удовольствием через ваш ресурс поздравляю Дэвида! Днем сделал это лично по СМС.

Блатт — знаковая фигура для нашего баскетбола, и дело не только и не сколько в успехах сборной, Дэвид — отличный и порядочный человек, огромный профессионал, неизменно излучал оптимизм и энергию, был внимателен ко всем и подобным отношением заслужил себе любовь всех без исключения представителей нашей баскетбольной общественности и болельщиков.

С огромной теплотой вспоминаю наши встречи, мне их очень не хватает, общение было невероятно полезным. Безусловно, это человек‑эпоха. Здоровья и долгих лет жизни», — сказал президент ЦСКА.

В среду Блатту исполнилось 65 лет

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2 комментария
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Блатт и Хиддинк пожалуй самые знаковые фигуры в российском спорте в конце нулевых. Дэвида с днём рождения, и огромное спасибо за сборную и 2007 в частности.
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