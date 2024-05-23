«Филадельфия» может попытаться подписать О Джи Ануноби

Форвард «Никс» О Джи Ануноби может стать целью для «Сиксерс».

«Как сообщалось ранее, руководители «Филадельфии» рассматривают Ануноби как цель в межсезонье. также является целью «Филадельфии». Но если «Сиксерс» не смогут заполучить Джорджа, они сделают крупное предложение – хотя бы по той причине, что это вынудит « » повторить предложение», – пишет инсайдер Ян Бегли.

В действующем контракте Ануноби есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 20 миллионов долларов.