«Филадельфия» может попытаться подписать О Джи Ануноби

Теги возможные переходы Нью-Йорк Филадельфия НБА Пол Джордж О Джи Ануноби Баскетбол

Форвард «Никс» О Джи Ануноби может стать целью для «Сиксерс».

«Как сообщалось ранее, руководители «Филадельфии» рассматривают Ануноби как цель в межсезонье. Пол Джордж также является целью «Филадельфии». Но если «Сиксерс» не смогут заполучить Джорджа, они сделают Ануноби крупное предложение – хотя бы по той причине, что это вынудит «Нью-Йорк» повторить предложение», – пишет инсайдер Ян Бегли.

В действующем контракте Ануноби есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 20 миллионов долларов.

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