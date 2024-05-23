Джамал Кроуфорд о Бронни Джеймсе: «Рост – 185 сантиметров, вертикальный прыжок – метр»

Джамал Кроуфорд заявил, что Бронни Джеймс успешно проявил себя на драфт-комбайне.

«Я наблюдал за ним на драфт-комбайне и до этого. Мне нравится, как он играет, мне нравится, как его воспитали, его скромность. Я знаю, каково это быть знаменитым парнем, когда все смотрят на тебя», – сказал бывший игрок на шоу Дэна Патрика.

«Если убрать его имя, обратил бы ты внимание на на драфт-комбайне?» – спросил ведущий.

«Да. Рост – 185 сантиметров, вертикальный прыжок – метр. Это первое, что бросается в глаза. Затем он бросил 25 трехочковых и реализовал из них 19. Я видел это. И он играет правильно», – сказал Кроуфорд.