Джамал Кроуфорд о Бронни Джеймсе: «Рост – 185 сантиметров, вертикальный прыжок – метр»

Теги Леброн Джеймс Джамал Кроуфорд НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Джамал Кроуфорд заявил, что Бронни Джеймс успешно проявил себя на драфт-комбайне.

«Я наблюдал за ним на драфт-комбайне и до этого. Мне нравится, как он играет, мне нравится, как его воспитали, его скромность. Я знаю, каково это быть знаменитым парнем, когда все смотрят на тебя», – сказал бывший игрок НБА на шоу Дэна Патрика.

«Если убрать его имя, обратил бы ты внимание на Бронни Джеймса на драфт-комбайне?» – спросил Кроуфорда ведущий.

«Да. Рост – 185 сантиметров, вертикальный прыжок – метр. Это первое, что бросается в глаза. Затем он бросил 25 трехочковых и реализовал из них 19. Я видел это. И он играет правильно», – сказал Кроуфорд.

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14 комментариев
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Ответ Drob003
Как же они все надоели пиарить папиного сынка. По сути ещё ничего не показал, но только ленивый не похвалил его. Вангую, не выстрелит и закончит рано по состоянию здоровья
Конечно не выстрелит, в этой лиге стреляет только Морант
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Да с ростом не повезло конечно... Да и прыжок так себе.. Папаня 110 легко прыгал
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Ответ Black_Mamba
Всё по фактам.
5 очков. и это второй раунд .вот по фактам)
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Ответ boller_73
Конечно не выстрелит, в этой лиге стреляет только Морант
А я как же?
+1
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+1
Ответ Odcarik7689
Да с ростом не повезло конечно... Да и прыжок так себе.. Папаня 110 легко прыгал
У Бронни 40’, у папы 40-44’ в разных статьях, у Коби 38’, Зайон 45’.
40’ это приличный прыжок для такого шкета.
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Такое ощущение что папа пока не занят процессом поиска тренера в клуб потому что делает компанию сыну)
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Такое ощущение что папа пока не занят процессом поиска тренера в клуб потому что делает компанию сыну)
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будь он сантиметров на 10-15 повыше ушел бы в лотерее наверное после такого количества восторженных отзывов :)
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Ответ kaissa
Вертикалка всего метр по меркам НБА это что то совсем уж маловато будет... Даже у меня 95 было при росте 175см.
У Винса Картера 109.
У феноменального малыша Нэйта Робинсона 110.
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Ответ kaissa
Вертикалка всего метр по меркам НБА это что то совсем уж маловато будет... Даже у меня 95 было при росте 175см.
Бронни на всём драфте 5-й с его 40.5’ (примерно 103 см).
А есть 5 человек, которые меньше 30’ прыгнули.
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