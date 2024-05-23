Чендлер Парсонс: «Лука Дончич уже лучше, чем Лэрри Берд»

Теги Лэрри Берд Пол Пирс Даллас НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Лука Дончич Баскетбол

Чендлер Парсонс заявил, что Лука Дончич превзошел легендарного Лэрри Берда.

Чендлер Парсонс ответил Полу Пирсу, который попросил прекратить сравнивать защитника «Далласа» Луку Дончича с легендой «Бостона» Лэрри Бердом.

«Лука уже лучше, чем Лэрри Берд.

У Луки нет такого резюме, у него нет чемпионских титулов, но как баскетболист он умеет все, что умел Лэрри Берд, и даже больше. Он просто лучше», – сказал бывший игрок НБА.

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8 комментариев
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Естественно, нет. Дончичу еще многое предстоит сделать, чтобы оказаться на уровне Ларри. (Если что, я болельщик Лейкерс).
Просто очередной наброс от блогера-балабола.
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Ответ Drob003
Что за бред. Конечно Дончич круче Бёрда. Я вообще не особо вижу, кто из баскетболистов того времени может сравниться по мастерству с нынешним поколением. Уровень сегодняшнего баскетбола в НБА это просто космос. Условный Ларри Бëрд просто школьник по сравнению с нынешними баскетболистами. Его любой размотал бы на раз.
Такие, как ты, и Эдвардса выше Джордана поставят ;)
+3
0
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Естественно, нет. Дончичу еще многое предстоит сделать, чтобы оказаться на уровне Ларри. (Если что, я болельщик Лейкерс). Просто очередной наброс от блогера-балабола.
Что за бред. Конечно Дончич круче Бёрда. Я вообще не особо вижу, кто из баскетболистов того времени может сравниться по мастерству с нынешним поколением. Уровень сегодняшнего баскетбола в НБА это просто космос. Условный Ларри Бëрд просто школьник по сравнению с нынешними баскетболистами. Его любой размотал бы на раз.
+3
-2
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Просто легенда Маверикс респектует лидеру команды)
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Зачем вообще сравнивать игроков из других эпох с разницей в 40 лет?
Тем более, если нынешнему всего 25 лет и он только начал.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Естественно, нет. Дончичу еще многое предстоит сделать, чтобы оказаться на уровне Ларри. (Если что, я болельщик Лейкерс). Просто очередной наброс от блогера-балабола.
Полностью поддерживаю! Лэрри Берд легенда нба, единственный белый который в ту эпоху доказал ,не только они умеют хорошо играть в баскетбол!!Лука уникум, но ему пока далеко до повелителя Бостона!!!
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Ответ Birdman NBA
Просто легенда Маверикс респектует лидеру команды)
И по совместительству легенда Хьюстона, Мемфиса и даже Атланты)
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