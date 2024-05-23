Чендлер Парсонс: «Лука Дончич уже лучше, чем Лэрри Берд»

Чендлер Парсонс заявил, что Лука Дончич превзошел легендарного Лэрри Берда.

ответил , который попросил прекратить сравнивать защитника « » с легендой «Бостона» Лэрри Бердом.

«Лука уже лучше, чем Лэрри Берд.

У Луки нет такого резюме, у него нет чемпионских титулов, но как баскетболист он умеет все, что умел Лэрри Берд, и даже больше. Он просто лучше», – сказал бывший игрок .