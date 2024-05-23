На «Финале четырех» Евролиги в Берлине ожидается около 9 000 греческих болельщиков

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос болельщики Баскетбол

9 000 греческих болельщиков приедут в Берлин на «Финал четырех» Евролиги.

Ожидается, что около 9 000 болельщиков из Греции прибудут в Берлин на «Финал четырех» Евролиги 2024 года, где в 1/2 финала «Панатинаикос» встретится с «Фенербахче», а «Олимпиакос» – с «Реалом», сообщает Gazzetta.gr.

По оценкам генерального менеджера «Олимпиакоса» Никоса Лепениотиса, турнир посетят около 5 000 болельщиков команды. Однако определить точное распределение болельщиков на трибунах сложно, поскольку в билетах не указана принадлежность к команде.

Многие болельщики «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» едут в Берлин без билетов, надеясь приобрести их возле «Убер-арены».

В прошлом году на «Финале четырех» в Каунасе присутствовали 5 000 болельщиков «Олимпиакоса».

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