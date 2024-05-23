О Джи Ануноби рассмотрит предложения от других команд (Джейк Фишер)

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА О Джи Ануноби Баскетбол

Форвард О Джи Ануноби может покинуть «Никс» этим летом.

По словам инсайдера Yahoo! Sports, О Джи Ануноби может отказаться от подписания нового контракта с «Нью-Йорком», и ожидается, что форвард рассмотрит предложения от других команд.

«Во время драфт-комбайна на прошлой неделе среди руководителей клубов НБА ходили слухи, что ситуация с Ануноби в «Никс» не такая однозначная, как с Паскалем Сиакамом, который наверняка подпишет новый контракт с «Индианой».

Некоторые команды покинули Чикаго с уверенностью, что Ануноби может стать неограниченно свободным агентом и рассмотреть предложения от других клубов, помимо «Нью-Йорка», – пишет Фишер.

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3 комментария
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Никс отдали Барратта и Куикли, чтобы О Джи сыграл 20 матчей и ушел в другую команду? Ну-ну.
+1
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+1
Ануноби не подпишет контракт в знак протеста против Никс, которые проголосовали против появления женской команды в Торонто
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Ответ Cubs-V
Никс отдали Барратта и Куикли, чтобы О Джи сыграл 20 матчей и ушел в другую команду? Ну-ну.
Здоровье важнее
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