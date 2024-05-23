О Джи Ануноби рассмотрит предложения от других команд (Джейк Фишер)
Форвард О Джи Ануноби может покинуть «Никс» этим летом.
По словам инсайдера Yahoo! Sports, О Джи Ануноби может отказаться от подписания нового контракта с «Нью-Йорком», и ожидается, что форвард рассмотрит предложения от других команд.
«Во время драфт-комбайна на прошлой неделе среди руководителей клубов НБА ходили слухи, что ситуация с Ануноби в «Никс» не такая однозначная, как с Паскалем Сиакамом, который наверняка подпишет новый контракт с «Индианой».
Некоторые команды покинули Чикаго с уверенностью, что Ануноби может стать неограниченно свободным агентом и рассмотреть предложения от других клубов, помимо «Нью-Йорка», – пишет Фишер.