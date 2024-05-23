Чендлер Парсонс об увольнении Джей Би Бикерстаффа: «Донован Митчелл, ты получил то, что хотел»

Теги Кливленд НБА Джей Би Бикерстафф Чендлер Парсонс Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Баскетбол

Чендлер Парсонс высказался об увольнении Джей Би Бикерстаффа из «Кливленда».

«Донован Митчелл, ты получил то, что хотел, так что теперь вся нагрузка лежит на тебе. Ты хотел уволить главного тренера – он уволен, ты хочешь обменять Дариуса Гарлэнда – скорее всего, это тоже сделают для тебя. Теперь у тебя нет никаких оправданий.

Посмотрите на результаты «Кливленда» за последние два года. Только у «Бостона», «Денвера», «Милуоки» и «Филадельфии» больше побед, чем у «Кливленда». И они увольняют главного тренера. Очевидно, что это что-то личное», – сказал бывший игрок НБА.

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3 комментария
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Митчелл: «Но я ведь просто хотел, чтобы меня обменяли в Майами…»
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У Кавс за два ПО 6 побед на 11 поражений.
Вот что нужно приводить.
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Парсонс корефан Бикерстаффа со времён Хьюстона и Мемфиса, заступился за кореша чисто
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