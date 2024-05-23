Чендлер Парсонс об увольнении Джей Би Бикерстаффа: «Донован Митчелл, ты получил то, что хотел»

Чендлер Парсонс высказался об увольнении Джей Би Бикерстаффа из «Кливленда».

« , ты получил то, что хотел, так что теперь вся нагрузка лежит на тебе. Ты хотел уволить главного тренера – он уволен, ты хочешь обменять – скорее всего, это тоже сделают для тебя. Теперь у тебя нет никаких оправданий.

Посмотрите на результаты «Кливленда» за последние два года. Только у «Бостона», «Денвера», «Милуоки» и «Филадельфии» больше побед, чем у « ». И они увольняют главного тренера. Очевидно, что это что-то личное», – сказал бывший игрок .