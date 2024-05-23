Чендлер Парсонс об увольнении Джей Би Бикерстаффа: «Донован Митчелл, ты получил то, что хотел»
Чендлер Парсонс высказался об увольнении Джей Би Бикерстаффа из «Кливленда».
«Донован Митчелл, ты получил то, что хотел, так что теперь вся нагрузка лежит на тебе. Ты хотел уволить главного тренера – он уволен, ты хочешь обменять Дариуса Гарлэнда – скорее всего, это тоже сделают для тебя. Теперь у тебя нет никаких оправданий.
Посмотрите на результаты «Кливленда» за последние два года. Только у «Бостона», «Денвера», «Милуоки» и «Филадельфии» больше побед, чем у «Кливленда». И они увольняют главного тренера. Очевидно, что это что-то личное», – сказал бывший игрок НБА.
Вот что нужно приводить.