«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета

Даже если обмена захочет сам Джеймс.

«Как долго твое присутствие будут считать само собой разумеющимся...», – оставил такое сообщение в соцсетях Леброн Джеймс после очередного поражения. Это было четвертое подряд на старте сезона, потом будет и пятое – и статус последней команды НБА с нулем в графе «победы» (вчера «Лейкерс» все-таки выиграли). Впервые в карьере Леброна Джеймса его команда занимала единоличное последнее место в текущей таблице НБА.

Слова Леброна многие восприняли как намек на возможное требование обмена. Телеведущий Стивен Эй Смит в привычном крикливом стиле призвал ЛАЛ рассмотреть такой вариант: «Я говорил обменять Леброна Джеймса не потому, что это вина Леброна Джеймса. Я имел в виду, что это единственный ценный актив, который у вас есть. Вам придется это сделать. «Лейкерс» просто недостаточно хороши».

Экс-тренер Джордж Карл даже нашел, куда обменять: «Денвер» должен выменять Леброна Джеймса сегодня же».

Ну а в комментариях к этим предложениям набросали еще больше вариантов обмена Леброна.

Но даже если бы это имело смысл с точки зрения баскетбола или бизнеса, Леброна Джеймса нельзя обменять в текущем сезоне – его обмен запрещают правила Коллективного соглашения НБА.

На этом мог бы закончиться самый короткий текст в этом блоге. И все же немного подробностей, объяснений и примеров.

Какие конкретные причины, по которым не получится обменять Леброна?

Летом Леброн Джеймс подписал продление контракта с «Лейкерс» еще на два сезона – 2023/24 и 2024/25. Когда приближается конец долгосрочного контракта, у игрока появляется возможность продлиться с клубом заранее, не дожидаясь выхода на рынок свободных агентов. Эта возможность ограничена сроками и прибавками, но Леброн играл на максимальном контракте – максимальное продление и получил. К 44,5 млн в этом году он получит еще 97 за два следующих.

Такие продления – вещь не самая частая в НБА, но и не уникальная. На прошлой неделе по такой же схеме «Детройт» продлил недавно выменянного из «Юты» Бояна Богдановича – было 19,6 млн до конца этого сезона, получилось еще +39 млн до 2025-го.

Богдановича, в отличие от Леброна, менять можно уже сейчас.

В чем отличие?

Как раз в суммах прибавки. У Богдановича она меньше 5%. У Леброна она прописана как максимально возможная. Вообще прибавка в продлении может быть до 20%, но поскольку это в случае Леброна выведет его зарплату за пределы максимальной, то будет значительно меньше. Леброн получит в 2023/24 зарплату в размере 35% от потолка-2023 (по прогнозу – 46,9 млн), но не ниже своей персональной максималки, 105% от предыдущей зарплаты (46,7 млн). И еще максимальные +8% к этому в 2024/25.

И вот при продлениях правила НБА действуют так: если прибавка меньше 5%, а общий срок продленного контракта – не более 3 лет, то игрока можно сразу обменивать (так у Богдановича). Если же эти лимиты продления превышены, то будет запрет на обмены в течение полугода. Так у Леброна, а еще у Эндрю Уиггинса, у которого все нормально по суммам, но срок продления на сезон дольше допустимого.

Это ограничение придумали, чтобы баскетболисты не могли получить больше денег от старого клуба в продлении и сразу требовать обмен, вместо того чтобы дожидаться окончания контракта и переходить в новый клуб за чуть меньшие деньги и на более короткие сроки как свободный агент.

Окей, Леброна нельзя обменять прямо сейчас. А в течение сезона?

Следите за календарем.

Ограничение в полгода не так сильно ограничивало бы Леброна, если бы продление контракта заключалось в первый возможный для этого день. Такой день наступает через 2 года с даты предыдущего подписания/продления. Леброн продлевался с «Лейкерс» на текущее соглашение в декабре 2020-го, но там был особенный календарь межсезонья из-за ковидных пауз и переносов сезона, поэтому 2 года отсчитывались до 4 августа 2022.

Полгода после 4 августа – это 4 февраля; дедлайн на обмены в НБА в 2023-м наступит 9 февраля.

Но Леброн поставил подпись только 18 августа. А 18 февраля – это уже после закрытия трансферного окна НБА. А значит, Леброна технически можно поменять только уже после окончания этого сезона.

Подпишись Леброн на полторы недели раньше, у него было бы короткое окно для обмена в феврале.

А согласись он не на 46,7+50,4 с возможностью увеличения до 46,9+50,7 при более высоких значениях потолка зарплат, а на фиксированные 46,7+49,0, не было бы вообще никаких запретов на обмен.

Леброн вряд ли планирует покидать «Лейкерс» в этом году, «Лейкерс» вряд ли хотят расставаться с Леброном, но теперь нет даже гипотетической возможности такого сценария.

Точнее, остается одна: если Джеймса отчислят. Тогда он, конечно, будет волен подписаться с кем угодно. Но договориться о полном выкупе только что продленного контракта не позволит профсоюз, а «Лейкерс» не станут платить отчисленному Леброну десятки миллионов до 2025-го и убивать этим платежку. И на наследии самого Леброна история с отчислением скажется хуже, чем даже новый невыход в плей-офф.

В каких еще случаях нельзя обменивать игрока НБА?

Эта история с продлениями – редкая причина для запрета обмена. Однако несколько продленных игроков будут доступны только ближе к дедлайну: в первую очередь, это Дэмиан Лиллард, но также Зубац из «Клипперс», Кончар из «Мемфиса», Коннотон из «Бакс», Кенрик Уильямс из «Тандер». Макси Клебер, как Леброн, слишком поздно продлил контракт, и его полгода до дедлайна не истекут. А вот Колдуэлл-Поуп, Ковингтон, Тэддеус Янг, Гэри Харрис и Торин Принс уложились в лимиты 5%, как Богданович, на них запрет не распространяется.

Целый год после продления нельзя обменивать игроков на «супермаксах» – повышенных максималках для суперзвезд. В этом сезоне – это Букер, Таунс, Йокич.

Самое популярное ограничение – если игрок летом подписал новый контракт, то после этого он не может быть в обмене минимум три месяца, плюс не раньше одной из двух дат:

• Если он переподписался с клубом по правам Берда с прибавкой более 20%, то обменивать можно только с 15 января, в этой категории Лавин, Бил, Эйтон, Портис, Луни, Батюм, Оладипо, Саймонс, Нуркич, Дорт, Тэйт, Клэкстон, Буше, Чанчар, Дедмон, Нвора, Бамба, Коффи, Тайус Джонс, Митчелл Робинсон и тот из близнецов Мартинов, который Коди.

• В остальных случаях подписанный летом свободный агент (или игрок, конвертированный с двусторонки, как Джерико Симс в «Никс») становится доступен для обмена с 15 декабря, и тут две сотни игроков от Джеймса Хардена и Джейлена Брансона до игроков на негарантированных минималках и того из близнецов Мартинов, который Калеб.

Если же игрок переподписывается со старой командой на годичный контракт (в том числе 1+1 с опцией клуба или игрока на второй сезон), то даже после снятия запрета его просто так не обменяешь. Игрока с таким контрактом до конца сезона нельзя обменивать без его согласия. Это автоматически возникающее право есть у Хардена, Ибаки, Оладипо и нескольких человек, у которых вы это даже не подозревали – например, у Майка Мускалы, Тео Пинсона или Нэтана Найта. Чаще всего при обменах такие игроки не пользуются правом вето, но в 90-е и 00-е бывали и истории, когда это мешало крупным сделкам – самая известная: Мэтт Гайгер заблокировал обмен Аллена Айверсона в «Детройт».

Другой вариант автоматического права вето – если игрок подписывает оффершит как ограниченно свободный агент, а старая команда повторяет это предложение. Этим летом такое произошло с Эйтоном, который в течение года может заблокировать любой свой обмен. А в «Индиану», выдавшую оффер, не имеет шанса перейти до лета-2023.

Неавтоматическое право вето – редкость в НБА, лишь пара десятков игроков подходит под критерии получения такого пункта в контракте, а получают вообще единицы. Точнее, за последний десяток лет – нули, но в этом году внезапно «ноу-трейд» прописали в новом контракте Брэдли Била. Защитник не станет свободным агентом еще очень долго, но все равно будет сам выбирать, за кого играть. Клуб в заложниках у игрока, которому платит максималку.

Игрока также нельзя отдать в обмене, если:

• он подписал свой первый контракт после драфта менее 30 дней назад (обмен Лава из «Миннесоты» в «Кливленд» задерживался, потому что новичку Эндрю Уиггинсу нужно было выждать этот месяц);

• он был отчислен, а затем взят на драфте отказов менее 30 дней назад (если это случилось в межсезонье, то запрет снимается после 30 дней сезона);

• и самый сложный для понимания пункт – если игрока получили в обмене, находясь за потолком, то его можно менять сразу, но только если его зарплата не суммируется в новой сделке с зарплатами других игроков. В противном случае – два месяца запрета.

Пример из этого сезона: 22 сентября «Юта», превышающая потолок, получила в обмене с «Детройтом» Келли Олиника вместо Богдановича. Олиника (и его 12,8 млн) можно сейчас обменять в одиночку. Но если «Юта» захочет добавить Келли к комплекту из Руди Гэя (6,2 млн) и Майка Конли (22,7 млн), чтобы получить игрока с зарплатой в диапазоне 40-50 млн (вы знаете, о ком я), ей придется ждать до 22 декабря, потому что без его контракта зарплат Гэя и Конли недостаточно, а самого Келли два месяца ни с кем «агрегировать» в обмене нельзя.

А вот у «Детройта» таких проблем с Богдановичем, опять же, нет (у «Детройта» вообще есть проблемы с Богдановичем?) – когда его получали из «Юты», «Пистонс» были ниже потолка зарплат.

Игрока нельзя получить в обмене, если:

• ранее в этом сезоне того же игрока отдали в обмене (например, «Юте» никак не вернуть Богдановича, или Беверли, или Митчелла с Гобером);

• на его зарплату нет места под потолком или подходящего торгового исключения (возникающего от зарплат отдаваемых игроков);

• в составе нет свободных мест. Даже если игрока планируют отчислить сразу после обмена, сначала нужно, чтобы он влезал в 15-местную заявку на сезон.

И, конечно, нельзя отдать или получить игрока в обмене после дедлайна. Вновь окно у команды открывается, как только она завершает сезон – для кого-то это апрель и последний день регулярки, для кого-то это последний матч финала НБА в июне.

И для «Лейкерс» первое выглядит намного более вероятным, чем второе.

Фото: Gettyimages.ru/Alika Jenner, Jonathan Bachman; REUTERS/Tommy Gilligan-USA TODAY Sports, Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports, Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports