«Никс» – единственный клуб, проголосовавший против появления команды Женской НБА в Торонто

«Никс» проголосовали против появления в Торонто клуба Женской НБА.

Сегодня женская официально объявила, что с 2026 года в лиге будет выступать клуб «Торонто».

При утверждении нового клуба в Торонто Совет управляющих женской НБА проголосовал с результатом 13-0. Совет управляющих НБА проголосовал с результатом 29-1. «Никс» оказался единственным клубом, проголосовавшим против расширения.

В прошлом году «Никс» подали в суд на «Рэпторс» и своего бывшего сотрудника Икечукву Азотама за кражу нескольких тысяч конфиденциальных файлов у команды. В середине августа 2023 года Азотам покинул «Никс» и перешел в «Рэпторс».