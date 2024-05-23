«Никс» – единственный клуб, проголосовавший против появления команды Женской НБА в Торонто
«Никс» проголосовали против появления в Торонто клуба Женской НБА.
Сегодня женская НБА официально объявила, что с 2026 года в лиге будет выступать клуб «Торонто».
При утверждении нового клуба в Торонто Совет управляющих женской НБА проголосовал с результатом 13-0. Совет управляющих НБА проголосовал с результатом 29-1. «Никс» оказался единственным клубом, проголосовавшим против расширения.
В прошлом году «Никс» подали в суд на «Рэпторс» и своего бывшего сотрудника Икечукву Азотама за кражу нескольких тысяч конфиденциальных файлов у команды. В середине августа 2023 года Азотам покинул «Никс» и перешел в «Рэпторс».