«Пеликанс» расстались с тренером Зайона Уильямсона по физподготовке
Тренер Зайона Уильямсона по физподготовке покинула «Пеликанс».
Тренер Зайона Уильямсона по физподоготовке Яна Остин, которая тесно работала с ним, не вернется в «Пеликанс» после четырех сезонов работы в клубе.
В нынешнем сезоне форвард «Нового Орлеана» сыграл 70 матчей регулярного чемпионата. Это его лучший результат за четыре сезона карьеры.
Уильямсон пропустил плей-офф из-за травмы задней поверхности бедра. «Пеликанс» проиграли «Тандер» в первом раунде со счетом 0-4.