«Пеликанс» расстались с тренером Зайона Уильямсона по физподготовке

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Тренер Зайона Уильямсона по физподготовке покинула «Пеликанс».

Тренер Зайона Уильямсона по физподоготовке Яна Остин, которая тесно работала с ним, не вернется в «Пеликанс» после четырех сезонов работы в клубе.

В нынешнем сезоне форвард «Нового Орлеана» сыграл 70 матчей регулярного чемпионата. Это его лучший результат за четыре сезона карьеры.

Уильямсон пропустил плей-офф из-за травмы задней поверхности бедра. «Пеликанс» проиграли «Тандер» в первом раунде со счетом 0-4.

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