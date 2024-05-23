«Пеликанс» расстались с тренером Зайона Уильямсона по физподготовке

Тренер Зайона Уильямсона по физподготовке покинула «Пеликанс».

Тренер Зайона Уильямсона по физподоготовке Яна Остин, которая тесно работала с ним, не вернется в «Пеликанс» после четырех сезонов работы в клубе.

В нынешнем сезоне форвард «Нового Орлеана» сыграл 70 матчей регулярного чемпионата. Это его лучший результат за четыре сезона карьеры.

Уильямсон пропустил плей-офф из-за травмы задней поверхности бедра. «Пеликанс» проиграли «Тандер» в первом раунде со счетом 0-4.