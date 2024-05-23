Андрей Ватутин: «Андреас Пистиолис принял вызов с огромным желанием и справился с главной задачей»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андрей Ватутин прокомментировал новый 2-летний контракт с Андреасом Пистиолисом.

«Всегда приятно, когда люди оправдывают оказанное им доверие. Приглашая Андреаса возглавить команду за неделю до старта плей-офф, мы решились на рискованный шаг. И дело не в профессиональных качествах тренера – в них у нас сомнений не было, – а в трудных обстоятельствах, в которых предстояло эти качества проявить.

Пистиолис принял этот вызов с огромным желанием и энтузиазмом и, считаю, справился с главной задачей: команда, клуб и наши болельщики вместе выбрались из ситуации обреченности, в которой оказались на финише регулярного чемпионата Лиги ВТБ, набрались оптимизма и настроились на высокий результат.

Игроки сразу прониклись доверием к тренеру, приняли его систему, быстро адаптировались к изменениям, команда стала выглядеть совершенно иначе. Сезон не окончен, но, как бы ни завершилась финальная серия, все мы уже получили хороший заряд позитива и веры в будущее.

Вскорости Андреасу предстоит еще один вызов: ему предстоит заняться не кризис-менеджментом, а скрупулезной работой по селекции, построению команды и ее дальнейшим руководством на длительном временном отрезке. От всей души желаю тренеру здоровья, удачи, терпения и больших успехов в нашей совместной работе», – заявил президент ЦСКА.

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