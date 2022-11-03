Дарвин Хэм: «Хочу, чтобы Уэстбрук поборолся за звание лучшего запасного сезона»

Главный тренер «Лейкерс» остался доволен игрой звездного разыгрывающего в матче с «Пеликанс» (120:117 ОТ).

Уэстбрук снова вышел со скамейки и за 25 минут набрал 13 очков (6 из 10 с игры), 7 подборов и 9 передач при 6 потерях.

«Хочу, чтобы Уэстбрук поборолся за звание лучшего запасного сезона, это одна из моих целей.

Почему бы не начать работу над этим прямо сейчас?» – заявил Хэм.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета