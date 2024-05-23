Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс не хочет участвовать в поиске главного тренера «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Джей Джей Редик НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Леброн Джеймс не участвует в поиске нового главного тренера «Лейкерс».

«Я понимаю, что в это сложно поверить, но я вас уверяю, я уверяю, честное слово, Леброн не хочет участвовать в поиске главного тренера.

И это не из-за Джей Джей Редика. Он не хотел участвовать в поиске тренера в 2005 году, когда наняли Майка Брауна. Он не хотел участвовать в поиске тренера, когда «Лейкерс» наняли Фрэнка Вогеля. Он просто не хочет.

Высказывает ли он свое мнение, и учитывают ли его мнение «Лейкерс», принимая решение? Да. Но уверяю вас, все не так просто, и они не звонят Леброну, чтобы спросить, кого нанять. Я знаю, что люди верят в это. Разумеется, Леброн влияет на решение, но он не может еще больше дистанцироваться от решения по Джей Джей Редику», – сказал инсайдер ESPN.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зачем тренеру участвовать в поиске тренера?)
+3
0
+3
Ответ JustFly
Помощники же нужны
Пусть рассмотрит кандидатуры Джей Ара и Лэнса Стивенсона🙂Очень бодрые ребята😌
+1
0
+1
Смешно 🤭
0
0
0
Перевожу с Лебронского: если я поучаствую в выборе - тогда мне смогут в конце сезона напихать: "ты сам его выбирал" (ЛАЛ ведь могут опять скатиться в ПИ или вообще закончить не в десятке).
"Угадайте нужного мне тренера без меня!" - вот формула успешного взаимодействия).
0
0
0
Так они сейчас там сначала кандидатуры пособеседуют, а потом Леброн уже выберет в конце. Редика.
0
0
0
Ответ nik_tlou
Зачем тренеру участвовать в поиске тренера?)
Помощники же нужны
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий