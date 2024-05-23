Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс не хочет участвовать в поиске главного тренера «Лейкерс»

Леброн Джеймс не участвует в поиске нового главного тренера «Лейкерс».

«Я понимаю, что в это сложно поверить, но я вас уверяю, я уверяю, честное слово, Леброн не хочет участвовать в поиске главного тренера.

И это не из-за . Он не хотел участвовать в поиске тренера в 2005 году, когда наняли Майка Брауна. Он не хотел участвовать в поиске тренера, когда «Лейкерс» наняли Фрэнка Вогеля. Он просто не хочет.

Высказывает ли он свое мнение, и учитывают ли его мнение «Лейкерс», принимая решение? Да. Но уверяю вас, все не так просто, и они не звонят Леброну, чтобы спросить, кого нанять. Я знаю, что люди верят в это. Разумеется, влияет на решение, но он не может еще больше дистанцироваться от решения по Джей Джей Редику», – сказал инсайдер ESPN.