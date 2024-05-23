«Юта» отказалась обменять Кейонте Джорджа на Деджонте Мюррэя

«Юта» могла заполучить защитника «Хоукс» Деджонте Мюррэя перед дедлайном обменов.

По словам журналиста KSL Sports Бена Андерсона, «Юта» отклонила предложение о сделке с участием новичка Кейонте Джорджа.

«Должен вам сказать, что перед дедлайном шли переговоры о возможном обмене в «Джаз», это должно было стоить «Джаз» Кейонте Джорджа, и «Джаз» сказали «нет», – рассказал Андерсон в подкасте Jazz Notes.

Джордж завершил сезон с показателями 13,0 очка, 4,4 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч и был включен во вторую символическую пятерку новичков.