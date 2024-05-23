«Юта» отказалась обменять Кейонте Джорджа на Деджонте Мюррэя

Теги возможные переходы Атланта НБА Юта Деджонте Мюррэй Кейонте Джордж Баскетбол

«Юта» могла заполучить защитника «Хоукс» Деджонте Мюррэя перед дедлайном обменов.

По словам журналиста KSL Sports Бена Андерсона, «Юта» отклонила предложение о сделке с участием новичка Кейонте Джорджа.

«Должен вам сказать, что перед дедлайном шли переговоры о возможном обмене Деджонте Мюррэя в «Джаз», это должно было стоить «Джаз» Кейонте Джорджа, и «Джаз» сказали «нет», – рассказал Андерсон в подкасте Jazz Notes.

Джордж завершил сезон с показателями 13,0 очка, 4,4 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч и был включен во вторую символическую пятерку новичков.

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7 комментариев
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Кейонте на Деджонте, не хватает только Девонте.
и Делонте
+21
-1
+20
Кейонте на Деджонте, не хватает только Девонте.
+17
-1
+16
Помню как то обмен Брукса сорвался, Маршон или Дилон
+7
0
+7
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Кейонте на Деджонте, не хватает только Девонте.
Джавонте Грин также намерен принять участие в сделке
+7
0
+7
запутались в именах просто
+7
-1
+6
А разве можно менять первогодку по ходу сезона?
+1
0
+1
Ага решили старину Дэнни развести?
Да он как Поняковский из Золотого Теленка,
всех купит и продаст, а потом опять продаст🤣🤣🤣
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