Разыгрывающий «Лейкерс» удостоился скандирования «MVP» во время матча с «Джаз» (116:130).

Эпизод произошел в конце третьей четверти при счете 90:95 в пользу «Юты», когда Уэстбрук исполнял штрафной бросок.

В активе Уэстбрука 26 очков, 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата со скамейки. «Лейкерс» потерпели шестое поражение в восьми матчах на старте сезона.

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