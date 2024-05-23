У Донована Митчелла и других игроков «Кавальерс» не было твердой уверенности в Джей Би Бикерстаффе (The Athletic)

Теги Кливленд НБА Джей Би Бикерстафф Донован Митчелл Баскетбол

Лидер «Кливленда» Донован Митчелл не был уверен в тренере Джей Би Бикерстаффе.

«Кроме того, и это, возможно, самое главное, у звезды «Кавальерс» Донована Митчелла, как и у других игроков, не было твердой уверенности в Бикерстаффе как к тренеру на будущее, как сообщали многочисленные источники в лиге на протяжении большей части сезона», – пишет The Athletic.

Сегодня Бикерстафф был уволен с поста главного тренера «Кливленда».

Бикерстафф получит от клуба 10 миллионов долларов в течение следующих двух лет.

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2 комментария
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И...??? Поэтому они проиграли??? Эти звёздочки с детскими отмазками все в соплях и слезах не знают на кого спихнуть свою баскетбольную несостоятельность.. Вон в Лалке например, кто то верит, что без ведома звездищ Лебы и моноброви Хэма брали на должность?!!! А, по концовке прям наша хата с краю, мы в нем не были уверены, и если бы не он то мы стали бы победителями
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твёрдо и чётко
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