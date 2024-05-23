У Донована Митчелла и других игроков «Кавальерс» не было твердой уверенности в Джей Би Бикерстаффе (The Athletic)

Лидер «Кливленда» Донован Митчелл не был уверен в тренере Джей Би Бикерстаффе.

«Кроме того, и это, возможно, самое главное, у звезды «Кавальерс» , как и у других игроков, не было твердой уверенности в Бикерстаффе как к тренеру на будущее, как сообщали многочисленные источники в лиге на протяжении большей части сезона», – пишет The Athletic.

Сегодня Бикерстафф был уволен с поста главного тренера « ».

Бикерстафф получит от клуба 10 миллионов долларов в течение следующих двух лет.