У Донована Митчелла и других игроков «Кавальерс» не было твердой уверенности в Джей Би Бикерстаффе (The Athletic)
Лидер «Кливленда» Донован Митчелл не был уверен в тренере Джей Би Бикерстаффе.
«Кроме того, и это, возможно, самое главное, у звезды «Кавальерс» Донована Митчелла, как и у других игроков, не было твердой уверенности в Бикерстаффе как к тренеру на будущее, как сообщали многочисленные источники в лиге на протяжении большей части сезона», – пишет The Athletic.
Сегодня Бикерстафф был уволен с поста главного тренера «Кливленда».
Бикерстафф получит от клуба 10 миллионов долларов в течение следующих двух лет.