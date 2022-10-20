Майкл Мэлоун – о «-21» в матче с «Ютой»: «Соперник доминировал во всех аспектах игры»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ютой» (102:123), которая обменяла главных звезд команды в межсезонье-2022.

После первой половины «Наггетс» уступали 22 очка.

«Соперник доминировал во всех аспектах игры.

В первой половине «Юта» превзошла нас в самоотдаче, думаю, все в нашей раздевалке согласятся с этим. После перерыва мы были другой командой, смотрелись другой командой. Но в НБА нельзя выбирать и играть только тогда, когда тебе этого захочется», – заявил Мэлоун.

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