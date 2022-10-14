НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» – «Денвер» и другие встречи

В пятницу, 14 октября, состоятся заключительные предсезонные матчи НБА.

Эдвардса и Таунса примет на своей площадке Дюрэнта и Ирвинга. Карри сыграет с Йокича.

НБА

Предсезонные матчи

Новый Орлеан – Атланта Дата проведения 15 октября, 03.00, «Legacy Arena at The BJCC» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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