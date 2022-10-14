НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» – «Денвер» и другие встречи
В пятницу, 14 октября, состоятся заключительные предсезонные матчи НБА.
«Миннесота» Эдвардса и Таунса примет на своей площадке «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга. «Голден Стэйт» Карри сыграет с «Денвером» Йокича.
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.30, «Bell Centre»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.00, «Legacy Arena at The BJCC»
- Дата проведения
- 15 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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