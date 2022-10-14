НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» – «Денвер» и другие встречи

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В пятницу, 14 октября, состоятся заключительные предсезонные матчи НБА.

«Миннесота» Эдвардса и Таунса примет на своей площадке «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга. «Голден Стэйт» Карри сыграет с «Денвером» Йокича.

НБА

Предсезонные матчи

Орландо – Кливленд
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Торонто – Бостон
Дата проведения
15 октября, 02.30, «Bell Centre»
Онлайн матча

Индиана – Хьюстон
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Вашингтон
Дата проведения
15 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Бруклин
Дата проведения
15 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Атланта
Дата проведения
15 октября, 03.00, «Legacy Arena at The BJCC»
Онлайн матча

Юта – Даллас
Дата проведения
15 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Лейкерс
Дата проведения
15 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Денвер
Дата проведения
15 октября, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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