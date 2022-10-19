Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

Мело, Дуайт, Кемба – вне лиги.

В НБА больше 500 рабочих мест. Но в заявках 30 клубов на старте нового сезона не хватает нескольких привычных и всем знакомых имен.

Вот 10 самых заметных баскетболистов, пока не объявлявших о завершении карьеры, у которых до сих пор нет контракта на сезон-22/23:

(«Рейтинг Зала славы» – модель самого известного статистического сайта basketball-reference.com, которая берет статистику настоящих членов Зала славы баскетбола и на ее основе высчитывает вероятность попадания в Зал по карьерным заслугам в НБА для каждого отдельного игрока. Это пока что лучший из методов оценки «статусности» игрока)

Мы ограничились 10, но этот список знакомых имен без работы можно продолжать: экс-члены символической сборной по защите Эрик Бледсоу и Эвери Брэдли, чемпионы НБА Тревор Ариза и Тристан Томпсон, легенда рокенролла Лэнс Стивенсон и мастер статистики «0-0-0-0-0» Тони Снелл, 30-летние и вполне здоровые Родни Худ и Джереми Лэмб, и так далее.

Кемба Уокер

В прошлом сезоне в 37 матчах за «Нью-Йорк»: 11,6 очка, 3,5 передачи, 36,7% трехочковых, 1,9 штрафных попыток за 26 минут в среднем

Последним работы лишился Кемба Уокер, отчисленный перед самым стартом сезона из «Детройта». «Пистонс» вообще не планировали сотрудничество с разыгрывающим – он достался им в обмене драфтпиками с «Нью-Йорком» как зарплатный балласт. Планировалось, что Кемба и «Детройт» вскоре договорятся о выкупе контракта, вот только оказалось, что в Уокере пока никто серьезно не заинтересован (даже слух о возвращении в «Хорнетс» остался лишь слухом), чтобы он спешил разрывать соглашение с «Детройтом».

В итоге Уокер не стал уступать «Детройту» ни цента, потому что не был уверен, что получит эти центы от кого-то еще. Сейчас он безработный, но не совсем бедный – за этот сезон он получит не только более 9 млн от «Пистонс», но и почти 11 млн от «Оклахомы», которая будет платить ему столько ежегодно до 2026-го. Да, от Уокера отказываются второй год подряд. А ведь в 3 года назад он подписывал максималку, а в 2020-м играл на Матче звезд.

Кармело Энтони

В прошлом сезоне в 69 матчах за «Лейкерс»: 13,3 очка, 4,2 подбора, 37,5% трехочковых (при доле бросков – 55%) за 26 минут в среднем

Дальше рассортируем игроков по их результативности. Мело – самый забивной игрок прошлого сезона, которого так никто и не подписал. «Лейкерс» взяли курс на омоложение, а Энтони – третий самый старый игрок НБА после Хаслема и Игудалы. Сам Кармело признавался в любви к Нью-Йорку, намекая на желание перейти в «Никс» или «Нетс» – вот только ответного желания не обнаружилось. Говорили о «Селтикс», особенно после травмы Галлинари, но и те выбрали Блэйка Гриффина.

В 2019-м Энтони взял паузу в месяц, прежде чем подобрать себе команду, и удачно вписался в «Портленд». Возможно, такой же сценарий он рассматривает и сейчас.

Ламаркус Олдридж

В прошлом сезоне в 47 матчах за «Бруклин»: 12,9 очка, 5,5 подбора, 1,0 блока, 55% с игры за 22 минуты в среднем

Олдридж уже временно завершал карьеру весной 2021-го из-за проблем с сердцем, но решил их – и вернулся в «Нетс». Похоже, пора завершать ее окончательно – предыдущий сезон тоже закончился для Ламаркуса в марте, но уже из-за травмы бедра. Она казалась не слишком серьезной, но игровые кондиции к плей-офф центровой так и не набрал.

Кто-то агитировал за переход ЛМА в «Хит» или «Бостон», но первые решили не залезать в налог на роскошь, а вторые после травмы Роберта Уильямса решили заткнуть дыру во фронткорте собственными силами.

Демаркус Казинс

В прошлом сезоне в 48 матчах за «Милуоки» и «Денвер»: 9,0 очка, 5,6 подбора, 0,4 блока,46% с игры за 15 минут в среднем

В уровне Казинса никто пока не сомневается, в настрое – тоже (не просто так он показывал практически идентичную статистику и в «Бакс» и в «Наггетс»), а вот здоровье отпугивает. Именно по этой причине «Денвер» предпочел не продлевать Буги, а вместо него подписал Деандре Джордана.

Теперь Демаркус грустит: «Я всегда стремился на самый верх, но сейчас готов делать то, что от меня потребуют. Если надо выходить в старте, если надо выходить со скамейки запасных или располагаться в конце скамейки, подбадривая товарищей, я сделаю все это. Все, что нужно». Крик отчаяния пока без ответа.

А ведь это единственный безработный экс-оллстар НБА, кто в прошлом сезоне играл в плей-офф (если не считать 6 пустых минут Миллсэпа).

Айзейя Томас

В прошлом сезоне в 22 матчах за «Лейкерс», «Даллас» и «Шарлотт»: 8,4 очка, 1,5 передачи, 33,7% трехочковых, 40% с игры за 15 минут в среднем

Самый миниатюрный игрок НБА с 2016-го сменил уже 9 клубов – и вполне мог бы побороться за историческое лидерство по числу надетых форм, вот только пока никто не спешит возвращать его в НБА. Просмотр в «Лейкерс» оказался «уткой», интерес «Шарлотт» так и не проявился, те выбрали Денниса Смита.

А ведь за «Шарлотт» в прошлом году Айзейя играл сносно. Его общую статистику скорее тянут вниз отрезки в ЛАЛ и «Мэвз». В «Хорнетс» он забрасывал 40% трехочковых (пускай и малая выборка), в каждом втором матче набирал по очку за минуту, и вообще закончил сезон как один из самых эффективных запасных «Шарлотт» по +/-. Но у клуба другие проблемы – их игроки или травмируются, или задерживаются полицией. Ни то, ни другое Айзейе сейчас не подходит.

Дуайт Ховард

В прошлом сезоне в 60 матчах за «Лейкерс»: 6,2 очка, 5,9 подбора, 0,6 блока, 66% штрафных за 16 минут в среднем

Ужасный год для Дуайта – сначала не выбрали в топ-75 лучших в истории, потом оставили без контракта.

По последним заявлениям Дуайта, это может быть концом карьеры. Сначала он выложил видео с тренировки с подписью «В лучшей форме за всю жизнь, но без команды», а потом выпалил в подкасте: ««Я хочу играть, но нет команд, которые действительно заинтересованы во мне. После ухода из «Лейкерс» [в 2020-м] я подумал: «Чувак, я не хочу надрывать задницу все лето, тренироваться по три раза в день, придерживаться сумасшедшей диеты, делать все это дерьмо, а потом сидеть на скамейке запасных и быть бесполезным».

Рэджон Рондо

В прошлом сезоне в 39 матчах за «Лейкерс» и «Кливленд»: 4,8 очка, 4,4 передачи, 0,9 перехвата, 35% трехочковых за 19 минут в среднем

Рондо тоже чувствовал себя в «Лейкерс» бесполезным в прошлом сезоне – но после обмена в «Кливленд» на замену травмированному Рубио преобразился: за первые три игры в новой форме набирал в среднем 10+4+5, попал 6 из 14 трехочковых (помните, как его всю жизнь ругали за полное отсутствие броска?)… и тоже сломался.

Летом ветерану было не до поиска нового клуба: бывшая девушка обвинила в том, что он угрожал ей пистолетом; нынешняя девушка получила кольцо на помолвку; а незнакомая девушка судилась с Рондо из-за потасовки из-за парковочного места.

Пол Миллсэп

В прошлом сезоне в 33 матчах за «Бруклин» и «Филадельфию»: 3,5 очка, 3,5 подбора, 39% с игры за 11 минут в среднем

Весной Эл Хорфорд установил рекорд НБА: больше всего матчей в плей-офф НБА без единого участия в финале. И опередил он Пола Миллсэпа, потому что Эл, в отличие от экс-одноклубника по «Атланте» середины 2010-х, еще выходит на паркет.

А потом Миллсэп вернул лидерство – но не потому, что внезапно стал играть за «Филу» (6 минут в одном матче ПО, 0 очков), а потому что Эл все-таки добрался до финала. Миллсэп, видимо, завершает карьеру с рекордом, который будет непросто побить.

Хассан Уайтсайд

В прошлом сезоне в 65 матчах за «Юту»: 8,2 очка, 7,6 подбора, 1,6 блока,65% с игры за 18 минут в среднем

Для круглой десятки к 8 экс-участникам Матчей звезд мы добавили двух заметных игроков без такой регалии. Во-первых, Уайтсайд – центровой стал жертвой перестройки в «Юте». Он был полезным сменщиком Гобера, но это единственная роль, которая осталась в НБА для Хассана: быть запасным в команде, которая строится вокруг габаритного защитного центрового. Таких клубов больше не осталось, в остальных он с трудом впишется в игровую концепцию.

Пора обратно в Китай, откуда Уайтсайд и возвращался в НБА в 2014-м?

Лу Уильямс

В прошлом сезоне в 56 матчах за «Атланту»: 6,3 очка, 1,9 передачи, 40,4% двухочковых за 14 минут в среднем

Лу – рекордсмен по наградам «лучшему шестому» на пару с Джамалом Кроуфордом, но в отличие от предшественника, резко сдал уже в 35. В прошлом году результативность упала вдвое, броски из-под кольца и штрафные на карьерном минимуме, а переквалифицировать в трехочкового снайпера не удается.

* * *

Никого не удивляет, что не всем легендам удается найти места в лиге. Но такое количество безработных знаменитостей беспрецедентно: сразу 8 экс-звезд, плюс трижды лучший запасной, плюс трое некогда топовых оборонительных игроков.

С чем же связано такое игнорирование легенд?

Единой причины найти не удается, вероятно, это смесь нескольких факторов.

Во-первых, банальная ежегодная текучка кадров в НБА. Всего 510 рабочих мест, а для ветеранов – вообще 450 (они не могут подписывать двусторонние контракты). Из тех, кто завершал прошлый сезон в составах команд НБА, сразу 100 человек не начинают новый сезон с контрактом. Полсотни новичков набрали на драфте, примерно столько же незадрафтованных – и свободных для опытных игроков остается мало.

Во-вторых, возможно, лига находится на определенном этапе смены поколений, к концу подходит цикл, когда из легенд конца 00-х / начала 10-х в строю остаются только уникумы – Леброн, Крис Пол, Дюрэнт.

В-третьих, на кадровую политику клубов мог повлиять итог прошлогодней чемпионской гонки. «Лейкерс» и «Нетс» сделали ставку на именитых игроков, результат: «имена» принесли этим клубам 0 побед в плей-офф, причем ЛАЛ туда даже не вышли. Теперь ЛАЛ заполняют места минимальных контрактов ребятами вроде Троя Брауна и Хуана Тоскано-Андерсона, «Бруклин» целится в хромых, но мотивированных и пока еще не старых Морриса и Уоррена.

А остальные клубы не хотят следовать их прошлогоднему примеру – и смотрят на другой, чемпионский пример. «Уорриорз» по итогам тренировочного лагеря между Эвери Брэдли и Гэри Пэйтоном выбрали не игрока с именем, а игрока с потенциалом (окей, глупо звучит, что «у Гэри Пэйтона нет имени», но вы же понимаете, что имеется в виду). И Пэйтон стал одним из икс-факторов успеха ГСВ в финале-2022.

Наконец, сезон-22/23 – это и сезон Виктора Вембаньямы, хоть он и проводит его во Франции. Некоторым командам в НБА просто не нужны никакие ветераны, потому что их главная цель на сезон – проиграть как можно больше матчей, чтобы получить как можно больше шансов в лотерее драфта. «Индиане» или «Сан-Антонио» не интересен Кармело Энтони – как и ему нет никакого смысла проситься в такие клубы.

И подходящую работу экс-звезды будут подбирать ближе к плей-офф, чтобы точно попасть в команду-претендента, а не зависнуть в новом проекте вроде «Нетс» или «Лейкерс»-2022 и слить последний шанс на чемпионский перстень. Рингчейзингом нужно заниматься в феврале, а не в октябре.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Christian Petersen, Ethan Miller, Chris Gardner