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Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

Айзейя Томас 1989 Айзейя Томас 1989
Кемба Уокер Кемба Уокер
Дуайт Ховард Дуайт Ховард
Хассан Уайтсайд Хассан Уайтсайд
Лу Уильямс Лу Уильямс
возможные переходы
Пол Миллсэп Пол Миллсэп
Демаркус Казинс Демаркус Казинс
НБА НБА
Рэджон Рондо Рэджон Рондо
Ламаркус Олдридж Ламаркус Олдридж
Кармело Энтони Кармело Энтони
Баскетбол Баскетбол

Мело, Дуайт, Кемба – вне лиги.

В НБА больше 500 рабочих мест. Но в заявках 30 клубов на старте нового сезона не хватает нескольких привычных и всем знакомых имен.

Вот 10 самых заметных баскетболистов, пока не объявлявших о завершении карьеры, у которых до сих пор нет контракта на сезон-22/23:

(«Рейтинг Зала славы» – модель самого известного статистического сайта basketball-reference.com, которая берет статистику настоящих членов Зала славы баскетбола и на ее основе высчитывает вероятность попадания в Зал по карьерным заслугам в НБА для каждого отдельного игрока. Это пока что лучший из методов оценки «статусности» игрока)

Мы ограничились 10, но этот список знакомых имен без работы можно продолжать: экс-члены символической сборной по защите Эрик Бледсоу и Эвери Брэдли, чемпионы НБА Тревор Ариза и Тристан Томпсон, легенда рокенролла Лэнс Стивенсон и мастер статистики «0-0-0-0-0» Тони Снелл, 30-летние и вполне здоровые Родни Худ и Джереми Лэмб, и так далее.

Кемба Уокер

В прошлом сезоне в 37 матчах за «Нью-Йорк»: 11,6 очка, 3,5 передачи, 36,7% трехочковых, 1,9 штрафных попыток за 26 минут в среднем

Последним работы лишился Кемба Уокер, отчисленный перед самым стартом сезона из «Детройта». «Пистонс» вообще не планировали сотрудничество с разыгрывающим – он достался им в обмене драфтпиками с «Нью-Йорком» как зарплатный балласт. Планировалось, что Кемба и «Детройт» вскоре договорятся о выкупе контракта, вот только оказалось, что в Уокере пока никто серьезно не заинтересован (даже слух о возвращении в «Хорнетс» остался лишь слухом), чтобы он спешил разрывать соглашение с «Детройтом».

В итоге Уокер не стал уступать «Детройту» ни цента, потому что не был уверен, что получит эти центы от кого-то еще. Сейчас он безработный, но не совсем бедный – за этот сезон он получит не только более 9 млн от «Пистонс», но и почти 11 млн от «Оклахомы», которая будет платить ему столько ежегодно до 2026-го. Да, от Уокера отказываются второй год подряд. А ведь в 3 года назад он подписывал максималку, а в 2020-м играл на Матче звезд.

Кармело Энтони

В прошлом сезоне в 69 матчах за «Лейкерс»: 13,3 очка, 4,2 подбора, 37,5% трехочковых (при доле бросков – 55%) за 26 минут в среднем

Дальше рассортируем игроков по их результативности. Мело – самый забивной игрок прошлого сезона, которого так никто и не подписал. «Лейкерс» взяли курс на омоложение, а Энтони – третий самый старый игрок НБА после Хаслема и Игудалы. Сам Кармело признавался в любви к Нью-Йорку, намекая на желание перейти в «Никс» или «Нетс» – вот только ответного желания не обнаружилось. Говорили о «Селтикс», особенно после травмы Галлинари, но и те выбрали Блэйка Гриффина.

В 2019-м Энтони взял паузу в месяц, прежде чем подобрать себе команду, и удачно вписался в «Портленд». Возможно, такой же сценарий он рассматривает и сейчас.

Ламаркус Олдридж

В прошлом сезоне в 47 матчах за «Бруклин»: 12,9 очка, 5,5 подбора, 1,0 блока, 55% с игры за 22 минуты в среднем

Олдридж уже временно завершал карьеру весной 2021-го из-за проблем с сердцем, но решил их – и вернулся в «Нетс». Похоже, пора завершать ее окончательно – предыдущий сезон тоже закончился для Ламаркуса в марте, но уже из-за травмы бедра. Она казалась не слишком серьезной, но игровые кондиции к плей-офф центровой так и не набрал.

Кто-то агитировал за переход ЛМА в «Хит» или «Бостон», но первые решили не залезать в налог на роскошь, а вторые после травмы Роберта Уильямса решили заткнуть дыру во фронткорте собственными силами.

Демаркус Казинс

В прошлом сезоне в 48 матчах за «Милуоки» и «Денвер»: 9,0 очка, 5,6 подбора, 0,4 блока,46% с игры за 15 минут в среднем

В уровне Казинса никто пока не сомневается, в настрое – тоже (не просто так он показывал практически идентичную статистику и в «Бакс» и в «Наггетс»), а вот здоровье отпугивает. Именно по этой причине «Денвер» предпочел не продлевать Буги, а вместо него подписал Деандре Джордана.

Теперь Демаркус грустит: «Я всегда стремился на самый верх, но сейчас готов делать то, что от меня потребуют. Если надо выходить в старте, если надо выходить со скамейки запасных или располагаться в конце скамейки, подбадривая товарищей, я сделаю все это. Все, что нужно». Крик отчаяния пока без ответа.

А ведь это единственный безработный экс-оллстар НБА, кто в прошлом сезоне играл в плей-офф (если не считать 6 пустых минут Миллсэпа).

Айзейя Томас

В прошлом сезоне в 22 матчах за «Лейкерс», «Даллас» и «Шарлотт»: 8,4 очка, 1,5 передачи, 33,7% трехочковых, 40% с игры за 15 минут в среднем

Самый миниатюрный игрок НБА с 2016-го сменил уже 9 клубов – и вполне мог бы побороться за историческое лидерство по числу надетых форм, вот только пока никто не спешит возвращать его в НБА. Просмотр в «Лейкерс» оказался «уткой», интерес «Шарлотт» так и не проявился, те выбрали Денниса Смита.

А ведь за «Шарлотт» в прошлом году Айзейя играл сносно. Его общую статистику скорее тянут вниз отрезки в ЛАЛ и «Мэвз». В «Хорнетс» он забрасывал 40% трехочковых (пускай и малая выборка), в каждом втором матче набирал по очку за минуту, и вообще закончил сезон как один из самых эффективных запасных «Шарлотт» по +/-. Но у клуба другие проблемы – их игроки или травмируются, или задерживаются полицией. Ни то, ни другое Айзейе сейчас не подходит.

Дуайт Ховард

В прошлом сезоне в 60 матчах за «Лейкерс»: 6,2 очка, 5,9 подбора, 0,6 блока, 66% штрафных за 16 минут в среднем

Ужасный год для Дуайта – сначала не выбрали в топ-75 лучших в истории, потом оставили без контракта.

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь

По последним заявлениям Дуайта, это может быть концом карьеры. Сначала он выложил видео с тренировки с подписью «В лучшей форме за всю жизнь, но без команды», а потом выпалил в подкасте: ««Я хочу играть, но нет команд, которые действительно заинтересованы во мне. После ухода из «Лейкерс» [в 2020-м] я подумал: «Чувак, я не хочу надрывать задницу все лето, тренироваться по три раза в день, придерживаться сумасшедшей диеты, делать все это дерьмо, а потом сидеть на скамейке запасных и быть бесполезным».

Рэджон Рондо

В прошлом сезоне в 39 матчах за «Лейкерс» и «Кливленд»: 4,8 очка, 4,4 передачи, 0,9 перехвата, 35% трехочковых за 19 минут в среднем

Рондо тоже чувствовал себя в «Лейкерс» бесполезным в прошлом сезоне – но после обмена в «Кливленд» на замену травмированному Рубио преобразился: за первые три игры в новой форме набирал в среднем 10+4+5, попал 6 из 14 трехочковых (помните, как его всю жизнь ругали за полное отсутствие броска?)… и тоже сломался.

Летом ветерану было не до поиска нового клуба: бывшая девушка обвинила в том, что он угрожал ей пистолетом; нынешняя девушка получила кольцо на помолвку; а незнакомая девушка судилась с Рондо из-за потасовки из-за парковочного места.

Пол Миллсэп

В прошлом сезоне в 33 матчах за «Бруклин» и «Филадельфию»: 3,5 очка, 3,5 подбора, 39% с игры за 11 минут в среднем

Весной Эл Хорфорд установил рекорд НБА: больше всего матчей в плей-офф НБА без единого участия в финале. И опередил он Пола Миллсэпа, потому что Эл, в отличие от экс-одноклубника по «Атланте» середины 2010-х, еще выходит на паркет.

А потом Миллсэп вернул лидерство – но не потому, что внезапно стал играть за «Филу» (6 минут в одном матче ПО, 0 очков), а потому что Эл все-таки добрался до финала. Миллсэп, видимо, завершает карьеру с рекордом, который будет непросто побить.

Хассан Уайтсайд

В прошлом сезоне в 65 матчах за «Юту»: 8,2 очка, 7,6 подбора, 1,6 блока,65% с игры за 18 минут в среднем

Для круглой десятки к 8 экс-участникам Матчей звезд мы добавили двух заметных игроков без такой регалии. Во-первых, Уайтсайд – центровой стал жертвой перестройки в «Юте». Он был полезным сменщиком Гобера, но это единственная роль, которая осталась в НБА для Хассана: быть запасным в команде, которая строится вокруг габаритного защитного центрового. Таких клубов больше не осталось, в остальных он с трудом впишется в игровую концепцию.

Пора обратно в Китай, откуда Уайтсайд и возвращался в НБА в 2014-м?

Лу Уильямс

В прошлом сезоне в 56 матчах за «Атланту»: 6,3 очка, 1,9 передачи, 40,4% двухочковых за 14 минут в среднем

Лу – рекордсмен по наградам «лучшему шестому» на пару с Джамалом Кроуфордом, но в отличие от предшественника, резко сдал уже в 35. В прошлом году результативность упала вдвое, броски из-под кольца и штрафные на карьерном минимуме, а переквалифицировать в трехочкового снайпера не удается.

* * *

Никого не удивляет, что не всем легендам удается найти места в лиге. Но такое количество безработных знаменитостей беспрецедентно: сразу 8 экс-звезд, плюс трижды лучший запасной, плюс трое некогда топовых оборонительных игроков.

С чем же связано такое игнорирование легенд?

Единой причины найти не удается, вероятно, это смесь нескольких факторов.

Во-первых, банальная ежегодная текучка кадров в НБА. Всего 510 рабочих мест, а для ветеранов – вообще 450 (они не могут подписывать двусторонние контракты). Из тех, кто завершал прошлый сезон в составах команд НБА, сразу 100 человек не начинают новый сезон с контрактом. Полсотни новичков набрали на драфте, примерно столько же незадрафтованных – и свободных для опытных игроков остается мало.

Во-вторых, возможно, лига находится на определенном этапе смены поколений, к концу подходит цикл, когда из легенд конца 00-х / начала 10-х в строю остаются только уникумы – Леброн, Крис Пол, Дюрэнт.

В-третьих, на кадровую политику клубов мог повлиять итог прошлогодней чемпионской гонки. «Лейкерс» и «Нетс» сделали ставку на именитых игроков, результат: «имена» принесли этим клубам 0 побед в плей-офф, причем ЛАЛ туда даже не вышли. Теперь ЛАЛ заполняют места минимальных контрактов ребятами вроде Троя Брауна и Хуана Тоскано-Андерсона, «Бруклин» целится в хромых, но мотивированных и пока еще не старых Морриса и Уоррена.

А остальные клубы не хотят следовать их прошлогоднему примеру – и смотрят на другой, чемпионский пример. «Уорриорз» по итогам тренировочного лагеря между Эвери Брэдли и Гэри Пэйтоном выбрали не игрока с именем, а игрока с потенциалом (окей, глупо звучит, что «у Гэри Пэйтона нет имени», но вы же понимаете, что имеется в виду). И Пэйтон стал одним из икс-факторов успеха ГСВ в финале-2022.

Наконец, сезон-22/23 – это и сезон Виктора Вембаньямы, хоть он и проводит его во Франции. Некоторым командам в НБА просто не нужны никакие ветераны, потому что их главная цель на сезон – проиграть как можно больше матчей, чтобы получить как можно больше шансов в лотерее драфта. «Индиане» или «Сан-Антонио» не интересен Кармело Энтони – как и ему нет никакого смысла проситься в такие клубы.

И подходящую работу экс-звезды будут подбирать ближе к плей-офф, чтобы точно попасть в команду-претендента, а не зависнуть в новом проекте вроде «Нетс» или «Лейкерс»-2022 и слить последний шанс на чемпионский перстень. Рингчейзингом нужно заниматься в феврале, а не в октябре.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Christian Petersen, Ethan Miller, Chris Gardner

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