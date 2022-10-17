Джамал Мюррэй должен сыграть в первом матче сезона

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррей последний раз выходил на площадку в матче НБА 12 апреля 2021 года. После полутора лет вне игры один из лидеров колорадской команды должен вернуться в строй в среду.

Тренер сказал, что Мюррей «должен сыграть» в стартовой встрече регулярного чемпионата с «Ютой» 19 октября.

Мюррэя недавно беспокоили боли в подколенном сухожилии, но сейчас он чувствует себя лучше. Левое колено Джамала не доставляет баскетболисту проблем с момента открытия тренировочного лагеря.

Мюррей порвал крестообразную связку левого колена в середине апреля 2021 года во встрече против «Голден Стэйт».

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