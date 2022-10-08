Никола Йокич избежал серьезной травмы запястья

Звездный центровой «Наггетс» прошел МРТ-обследование правого запястья, которое повредил в первой предсезонной встрече с «Тандер».

По словам главного тренера , томография не выявила у 2-кратного MVP «ничего серьезного».

«Никола провел хороший день. С запястьем получше, теперь он может делать больше движений, функционал расширился. Мы вернемся с выезда и определимся с планом действий.

Пока не скажу, может ли он тренироваться и пропустит ли другие предсезонные матчи. Решение об участии в игре с «Финиксом» будем принимать уже в понедельник», – заявил Мэлоун.

NBA Jam – магия 90-х. Здесь придумали «горячую руку» и «Boomshakalaka», а Пэйтон выпрашивал место для себя и Джордана