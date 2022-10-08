Никола Йокич избежал серьезной травмы запястья
Звездный центровой «Наггетс» Никола Йокич прошел МРТ-обследование правого запястья, которое повредил в первой предсезонной встрече с «Тандер».
По словам главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна, томография не выявила у 2-кратного MVP НБА «ничего серьезного».
«Никола провел хороший день. С запястьем получше, теперь он может делать больше движений, функционал расширился. Мы вернемся с выезда и определимся с планом действий.
Пока не скажу, может ли он тренироваться и пропустит ли другие предсезонные матчи. Решение об участии в игре с «Финиксом» будем принимать уже в понедельник», – заявил Мэлоун.
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