Мазепин судится с Канадой из-за санкций, Леклер общается с «Мерседесом», протесты угрожают Гран-при Монако, Квят придумал прозвище Феттелю и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады. По мнению российского гонщика, ограничения «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1».

2. Леклер общается с «Мерседесом» – известный итальянский журналист Туррини утверждает, что это «вообще не секрет».

3. Квят вспомнил, как получил от Феттеля прозвище «Торпеда», и придумал Себастьяну никнейм «профессиональный крикун».

4. Гран-при Монако может оказаться под угрозой срыва из-за протестов во Франции и отключения электроэнергии.

5. «Мишлен» не собирается возвращаться в «Ф-1»: компании не нравится, что чемпионату нужны «саморазрушающиеся шины».

6. Сага с первым титулом Хэмилтона, похоже, закончена: нанятые Массой юристы посоветовали бразильцу не делать публичных заявлений о возможном оспаривании результатов сезона-2008.

7. Алонсо готов снова выступать в команде с Хэмилтоном и был бы рад закончить путь в «Ф-1» вместе с экс-напарником по «Макларену».

8. «Астон Мартин» может перейти на двигатели «Хонды»: как сообщает итальянская пресса, британская команда является приоритетным вариантом для нынешнего моториста «Ред Булл» на сезон-2026.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии

Другие серии

1. Митч Эванс выиграл первую гонку «Формулы E» в Берлине, Кэссиди стал сильнейшим по итогам второй, Верляйн возглавляет чемпионат.

2. Элфин Эванс победил на Ралли Хорватии, Ожье финишировал пятым, Грязин – 9-м.

🔔 Гонки в ближайшую неделю

1. Возвращение «Ф-1» – Гран-при Азербайджана – и этап «Ф-2» в Баку (28-30 апреля).

2. Гран-при Испании MotoGP (28-30 апреля).

3. Этап WEC в Спа (29 апреля).

4. Гонка «Индикара» в Алабаме (30 апреля).

Интереснейшие цитаты

Льюис Хэмилтон о Гран-при Бразилии 2021 года: «Это была моя лучшая гонка в карьере, за все времена»

Нико Росберг о титуле 2016 года: «После финиша пришло понимание – это максимум, что-то большее вряд ли возможно»

Гюнтер Штайнер: «Чуть не сказал Хюлькенбергу ##########, когда он раз десять позвонил по поводу места в «Хаасе»

Бывший инженер «Ред Булл»: «Когда люди начинают рассказывать, что эта машина была построена специально под Ферстаппена – они не понимают, о чем говорят»

Валттери Боттас: «Я не мог прийти в паддок «Ф-1» в майке и шлепанцах несколько лет назад»

Главные посты в разделе

Квят заговорил: без «Ламборгини» светил конец карьеры, теперь цель – победа на главном марафоне мира

Немецкий журнал продал беседу с ИИ как «первое интервью Михаэля Шумахера после падения». Семья подает в суд

Боттас разделся для разворота главного журнала о «Ф-1». Узнали у автора идеи – как это удалось?