Даниил Квят о «торпеде» от Феттеля: «Я бы дал ему прозвище «профессиональный крикун» или что-то такое»

Теги Гран-при Китая Феррари Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Даниил Квят Авто

Даниил Квят высказался о том, как получил свое прозвище «торпеда».

Экс-пилот «Формулы-1» повздорил с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем после Гран-при Китая-2016. Оба гонщика завершили гонку на подиуме, однако представителю «Феррари» не понравилась дерзкая атака соперника из «Ред Булл» на старте: Феттель сообщил коллеге, что тот «влетел как торпеда».

«В то время я не особо думал об этом, честно говоря, для меня это не имело большого значения. Но у нас возник спор в комнате призеров, а люди легко подхватывают такое», – сообщил Квят в подкасте Track Limits.

Даниил также рассказал, какое прозвище он дал бы Себастьяну:

«Профессиональный крикун» или что-то такое, не знаю. Он очень любит кричать по радио. Конечно, он стал спокойнее, но, когда ставки были высоки, он много кричал».

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13 комментариев

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yaki2104
Истеричка что-ли?
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Dym86
Долго Квят думал над ответом :)
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Листок яблони
Ответ Артем Иванов
Дани много стало, можт вернётся в ф1. Чёт без своих не могу смотреть, болеть не за кого.
Сейчас есть Бедрин в Формуле-3.
+2
0
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soulsick
Ответ Jon Anderson
Еще какая, Баку 2017 года это показало.
В Баку 2017 он, скорее, больше был прав, чем не прав, учитывая, в каком месте Левис сбрасывал скорость, а также плотность группы прямо позади него.
За несколько месяцев до этого Левис в похожей манере пытался подставлять Нико Росберга в Абу Даби, а здесь в условиях городской трассы, в самом узком месте убрать ногу с педали газа, на выходе с поворота, где все, напротив, начинают ускоряться - отличный способ вызвать завал позади себя, на что в свое время намекал и Марко
+1
0
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Артем Иванов
Ответ Листок яблони
Сейчас есть Бедрин в Формуле-3.
Долгий путь до ф1
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TravenS
Its racing)
+1
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Илья Такой
Вот как раз таки здесь ни дать не взять, Даня правильно определил липового))
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Ан Кот
Квят прав, у Фетеля действительно есть что-то бабское в характере, которое не раз вылазило наружу во время гонок и после
+3
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Jon Anderson
Ответ yaki2104
Истеричка что-ли?
Еще какая, Баку 2017 года это показало.
+2
-2
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Сергей Богатырёв
Ответ Листок яблони
Сейчас есть Бедрин в Формуле-3.
Шварцман ближе тогда уж)
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