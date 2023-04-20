Даниил Квят о «торпеде» от Феттеля: «Я бы дал ему прозвище «профессиональный крикун» или что-то такое»
Даниил Квят высказался о том, как получил свое прозвище «торпеда».
Экс-пилот «Формулы-1» повздорил с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем после Гран-при Китая-2016. Оба гонщика завершили гонку на подиуме, однако представителю «Феррари» не понравилась дерзкая атака соперника из «Ред Булл» на старте: Феттель сообщил коллеге, что тот «влетел как торпеда».
«В то время я не особо думал об этом, честно говоря, для меня это не имело большого значения. Но у нас возник спор в комнате призеров, а люди легко подхватывают такое», – сообщил Квят в подкасте Track Limits.
Даниил также рассказал, какое прозвище он дал бы Себастьяну:
«Профессиональный крикун» или что-то такое, не знаю. Он очень любит кричать по радио. Конечно, он стал спокойнее, но, когда ставки были высоки, он много кричал».
Почему Квят – торпеда? История прозвища быстрейшего гонщика России
Даниил Квят – Феттелю: «Удачи в следующих жизненных поворотах, и не тормози слишком рано»
За несколько месяцев до этого Левис в похожей манере пытался подставлять Нико Росберга в Абу Даби, а здесь в условиях городской трассы, в самом узком месте убрать ногу с педали газа, на выходе с поворота, где все, напротив, начинают ускоряться - отличный способ вызвать завал позади себя, на что в свое время намекал и Марко