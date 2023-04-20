Даниил Квят о «торпеде» от Феттеля: «Я бы дал ему прозвище «профессиональный крикун» или что-то такое»

Даниил Квят высказался о том, как получил свое прозвище «торпеда».

Экс-пилот «Формулы-1» повздорил с четырехкратным чемпионом мира после -2016. Оба гонщика завершили гонку на подиуме, однако представителю « » не понравилась дерзкая атака соперника из « » на старте: Феттель сообщил коллеге, что тот «влетел как торпеда».

«В то время я не особо думал об этом, честно говоря, для меня это не имело большого значения. Но у нас возник спор в комнате призеров, а люди легко подхватывают такое», – сообщил Квят в подкасте Track Limits.

Даниил также рассказал, какое прозвище он дал бы Себастьяну:

«Профессиональный крикун» или что-то такое, не знаю. Он очень любит кричать по радио. Конечно, он стал спокойнее, но, когда ставки были высоки, он много кричал».

Почему Квят – торпеда? История прозвища быстрейшего гонщика России

Даниил Квят – Феттелю: «Удачи в следующих жизненных поворотах, и не тормози слишком рано»