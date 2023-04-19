Льюис Хэмилтон о Гран-при Бразилии 2021 года: «Это была моя лучшая гонка в карьере, за все времена»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что считает победу на Гран-при Бразилии 2021 года лучшей гонкой в своей карьере.

Тогда Хэмилтон, который продолжал бороться с Максом Ферстаппеном за чемпионский титул, сумел прорваться с последнего места и выиграть заезд.

«Думаю, это была моя лучшая гонка в карьере, за все времена. И, вероятно, одной из наиболее особенных гонок в карьере. Я так гордился тем, что мог держать этот флаг на подиуме. Ведь я смотрел новости во время пандемии, читал о множестве ужасающих историй и чувствовал боль людей, которые теряли близких по всему миру – в Бразилии, если я правильно помню, от вируса умерло около полумиллиона человек. И в Бразилии чувствовалась боль, которую испытывает страна.

В юности я много следил за Сенной, всегда любил его, видел моменты, как он держал флаг. И тут я выиграл поул, а потом меня дисквалифицировали за то, что крыло на болиде не соответствовало регламенту на 0,02 мм или что-то вроде того. Ведь эта разница все равно ни на что не влияла.

И в тот момент мне было очень тяжело. Ведь я понимал, что мне нужно выигрывать каждую гонку – и я помню, что в тот момент подумал, что все кончено и теперь я не смогу выиграть чемпионат. И при всей работе, проделанной нами за весь год, я в тот момент почувствовал себя обессиленным.

Но каким-то образом – и в целом мне довольно часто удавалось делать это на протяжении всей карьеры, – мне удалось переключиться. Сказать себе, что нужно идти дальше, что у нас все получится. Что прошлое нельзя изменить, нужно думать о будущем, мы можем справиться. И в результате на следующий день я просто прорвался с последнего места на первое. Уже победив, я увидел, как один из маршалов держит флаг и я взял его. Это был один из самых особенных моментов. И держа флаг на подиуме я просто хотел сказать людям в Бразилии, что я ценю их, как и их поддержку, Айртона. И я надеялся, что тем самым смогу как-то помочь, придать положительный импульс всей нации, хоть я сам и не бразилец. Хотя теперь я им являюсь (Хэмилтон был признан почетным гражданином Бразилии в 2022 году)», – рассказал Хэмилтон.

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19 комментариев

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carandache
Я тоже люблю в компьютерной игре Formula-1 выставить уровень соперников на минимум и пролетать их. Незабываемые впечатления. А в FIFA на легком уровне обыгрываю всю команду в одиночку.
Я просто король киберспорта.
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Jurgen Klinsmann
на такой ракете наверное и мазепин был бы великолепен. практически все обгоны совершая на финишной прямой. преимущество по скорости было сопоставимым с прошлогодним у макса в бельгии, когда тот чуть ли не по 2 сек с круга снимал против середняков.
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Mortimer1
Ответ orkolm
Да, то была отличная гонка. Хейтеры до сих пор пытаются принизить ту победу не понимая, что преимущество еще нужно реализовать. Можете посмотреть как Хэм гонял в GP2. Особенно Турция 2006, которая была почти тем же самым, что Бразилия 2021. Например, обзор на ютубе "Incredible comeback - Lewis Hamilton - 2006 GP2 Turkey Race 2 Highlights"
Очень сложно реализовать преимущество по скорости на прямой, о да. На такой машине и Мик бы всех обошел)
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sir_shir
Лучший ракетомотор всех времен и народов! На изи просто
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Michael_Monza
Хрен ты моржовый, а не чемпион.
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Иван Алейников
Ответ Jurgen Klinsmann
на такой ракете наверное и мазепин был бы великолепен. практически все обгоны совершая на финишной прямой. преимущество по скорости было сопоставимым с прошлогодним у макса в бельгии, когда тот чуть ли не по 2 сек с круга снимал против середняков.
И этот гран-при не сравнится с Канадой 2011. Там Дженсон на одном скилле победил с последнего места! Недавно пересмотрел
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Fonbaron
Смотрел я эту гонку… Льюис любит конечно превозмогать, делать из мухи слона, переворачивать с белого на черный. В гонке где его обговленный мотор прочитерили на 15-20 лошадей, сняли ограничения, он летел как ракета. На каждом круге обгонял как стоячих. Он что в спринте что в гонке просто без конкурентов ехал, в своей лиге. Его же вроде после поула на последнее место поставили, за несоответствующее крыло по регламенту
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Batt Monner
Лучшая гонка это где был самый доминирующий космовоз с мегараскрученным движком. У других пилотов лучшие гонки - победы на ведре, в сложных условиях, как у Феттеля в Италии или у Шумахера в Испании, против достойных соперников в борьбе. Все понятно давно с самовозником, но он пробивает очередное дно
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LeChat Ostrowski
странно, что у такого классного пилота любимая гонка, где победила техника над мастерством, а не гонка, где пилот показал выдающийся пилотаж, как Сенна в Эшториле или "тот самый" круг в Донингтоне..
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irs118return
у такого липового и позорного чемпиона конечно будет заценена гонка на болиде в состоянии лютейшего космовоза,
ещё эта липа думает , что вокруг все такие дурачки как он и думают также )))
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Дмитрий Дудников
Ответ Jurgen Klinsmann
на такой ракете наверное и мазепин был бы великолепен. практически все обгоны совершая на финишной прямой. преимущество по скорости было сопоставимым с прошлогодним у макса в бельгии, когда тот чуть ли не по 2 сек с круга снимал против середняков.
В Спа круг сильно больше. Максимка быстро летел, тут не о чем спорить, но Хэм, возможно, был быстрее. Причём необъяснимо быстрее, в этой и последующих гонках.
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Pochin
Ответ Jurgen Klinsmann
на такой ракете наверное и мазепин был бы великолепен. практически все обгоны совершая на финишной прямой. преимущество по скорости было сопоставимым с прошлогодним у макса в бельгии, когда тот чуть ли не по 2 сек с круга снимал против середняков.
Зря иронизируете. Льюис в Интерлагос-21 и Макс в Спа-22 это великие перфомансы реализации самовоза. Так тоже надо уметь.
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Иван Алейников
Ответ Jurgen Klinsmann
на такой ракете наверное и мазепин был бы великолепен. практически все обгоны совершая на финишной прямой. преимущество по скорости было сопоставимым с прошлогодним у макса в бельгии, когда тот чуть ли не по 2 сек с круга снимал против середняков.
Согласен. Но вот Боттас вообще ужасно выступил тогда. Одних разворотов штуки 3-4 было. Если не путаю ничего
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Дмитрий Дудников
Ответ LeChat Ostrowski
странно, что у такого классного пилота любимая гонка, где победила техника над мастерством, а не гонка, где пилот показал выдающийся пилотаж, как Сенна в Эшториле или "тот самый" круг в Донингтоне..
Позёрство, есть у Хэма к нему склонность. Захотелось наговорить а-ля Понасенков и Доминик Торетто style, поэтому пришлось притянуть к словам отнюдь не самую свою лучшую гонку.
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