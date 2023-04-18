«Астон Мартин» – приоритетный вариант для «Хонды» с сезона-2026 «Ф-1» (It.motorsport)

Теги Макларен Хонда Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Мерседес Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

«Астон Мартин» может перейти на двигатели «Хонды» в «Формуле-1».

Как сообщает It.motorsport.com, «Астон Мартин» намерен стать более автономной командой и отказаться от силовых установок, коробок передач и подвесок «Мерседеса». Сделка с «Хондой» избавила бы «Астон Мартин» от статуса клиента, что соответствовало бы стремлению сражаться за титулы.

В то же время «Хонда», подавшая заявку как производитель на сезон-2026, в конце 2025 года завершит сотрудничество с «Ред Булл» и «Альфа Таури». Потенциально японская фирма может договориться с «Уильямсом» или «Маклареном», но, по информации издания, топ-менеджеры «Хонды» «движутся в единственном направлении – направлении «Астон Мартин».

Отмечается, что часть компании «Астон Мартин» принадлежит «Мерседесу», и это может создать «некоторое напряжение», однако данная преграда не является непреодолимой. Владелец команды Лоренс Стролл является ключевым, пусть и не мажоритарным акционером британского автопроизводителя и способен принимать подобные решения.

К «Хонде» обращались несколько команд «Ф-1» по поводу поставки моторов в 2026 году

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10 комментариев

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Alexandr Tarakanoff
У Хонды какая-то дичь с ф1 постоянная. Уйти из чемпионской команды при перспективном японце в саттелите, а потом вернуться через 4 года непонятно куда, под новый регламент. Че к чему? И ведь не в первый раз уже. Браун не даст соврать)
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dvboyz
Ответ Alexandr Tarakanoff
У Хонды какая-то дичь с ф1 постоянная. Уйти из чемпионской команды при перспективном японце в саттелите, а потом вернуться через 4 года непонятно куда, под новый регламент. Че к чему? И ведь не в первый раз уже. Браун не даст соврать)
У самурая нет цели, только путь.
+7
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RusSt
Возрождение великого тандема грядет, Алонсо и GP2 engine
+6
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Рнпрл Аари
"GP2 engine"
+3
-2
+1
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кроссовер Айверсона
а дорожные АМ тоже будут на 4цилиндровых Хонда моторах вместо Мерседесовских выпускаться?
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Merzus21
Алонсо выпрут к 26, если доживёт)
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Stanislav Babushkin
Ответ Emil_2
Хонда не будет работать с командой. где есть Алонсо
он по твоему будет до 2030 года гоняться(как один упртый тут разгоняет)?
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Mortimer1
Ответ Aleksandr Lesnikov
если будет результат давать, то почему бы и нет?)
Его попросту уже не будет в команде
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