«Астон Мартин» – приоритетный вариант для «Хонды» с сезона-2026 «Ф-1» (It.motorsport)

«Астон Мартин» может перейти на двигатели «Хонды» в «Формуле-1».

Как сообщает It.motorsport.com, «Астон Мартин» намерен стать более автономной командой и отказаться от силовых установок, коробок передач и подвесок « ». Сделка с «Хондой» избавила бы «Астон Мартин» от статуса клиента, что соответствовало бы стремлению сражаться за титулы.

В то же время « », подавшая заявку как производитель на сезон-2026, в конце 2025 года завершит сотрудничество с « » и « ». Потенциально японская фирма может договориться с «Уильямсом» или « », но, по информации издания, топ-менеджеры «Хонды» «движутся в единственном направлении – направлении «Астон Мартин».

Отмечается, что часть компании «Астон Мартин» принадлежит «Мерседесу», и это может создать «некоторое напряжение», однако данная преграда не является непреодолимой. Владелец команды Лоренс Стролл является ключевым, пусть и не мажоритарным акционером британского автопроизводителя и способен принимать подобные решения.

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