«Нам говорят, что ради шоу им нужны саморазрушающиеся шины». В «Мишлен» не собираются участвовать в тендере «Ф-1» и возвращаться в чемпионат

Компания «Мишлен» не будет участвовать в тендере на поставку шин в «Формуле-1».

По словам исполнительного директора «Мишлен» Флорана Менежу, французскую компанию не устраивает текущий подход «Формулы-1», где от нынешнего поставщика требуют проектировать шины, которые ограничивают возможности пилотов из-за саморазрушения:

«Вопрос в том, как мы можем использовать технологии в целях улучшения шоу? И вот здесь в игру вступает « », потому что мы неоднократно обсуждали с ними этот вопрос, но к согласию так прийти и не смогли.

Поскольку они говорят, что для того, чтобы устроить шоу, им нужны саморазрушающиеся шины. А мы не знаем, как их делать. И не можем согласиться с таким подходом.

Команды должны хорошо понимать особенности работы резины и использовать тот факт, что шины будут отлично работать от первого до последнего круга. И гонщики скажут вам то же самое – что они хотят иметь возможность постоянно атаковать на максимуме. А сейчас гонщики «Формулы-1» говорят, что делать это просто невозможно.

Как бы то ни было, для начала нужно напомнить себе, ради чего вообще « » участвует в гонках. И главное тут не шоу. И не известность бренда. Дело в технологиях. Мы участвуем в гонках, потому что это является наилучшим способом испытать новые технологии в реальных условиях. Это первая причина.

Но есть и побочные преимущества. К побочной выгоде можно отнести и само шоу, и узнаваемость бренда. Однако если говорить о популярности, то «Мишлен» и так является одним из самых известных в мире брендов. Так что реклама нам не нужна».

Менежу уверен, что гонщики и команды должны иметь возможность атаковать на пределе на протяжении всей гонки, а не заниматься работой с шинами из-за их износа:

«В MotoGP мы предоставляем командам шины «софт», «медиум» и «хард» для трасс каждого типа, для каждого Гран-при. И мотоцикл любого типа может выиграть гонку на любом из комплектов шин, не меняя их по ходу заезда. Все зависит от того, как вы настроите мотоцикл, от типа трассы и от действий пилота. В MotoGP победить могут команды даже с далеко не лучшими мотоциклами, и сделав это они скажут вам, что не в последнюю очередь им удалось это сделать как раз с помощью шин. Вот почему мы не собираемся возвращаться в «Формулу-1».

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»