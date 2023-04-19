«Нам говорят, что ради шоу им нужны саморазрушающиеся шины». В «Мишлен» не собираются участвовать в тендере «Ф-1» и возвращаться в чемпионат

Теги Пирелли Формула-1 Мишлен Авто

Компания «Мишлен» не будет участвовать в тендере на поставку шин в «Формуле-1».

По словам исполнительного директора «Мишлен» Флорана Менежу, французскую компанию не устраивает текущий подход «Формулы-1», где от нынешнего поставщика требуют проектировать шины, которые ограничивают возможности пилотов из-за саморазрушения:

«Вопрос в том, как мы можем использовать технологии в целях улучшения шоу? И вот здесь в игру вступает «Формула-1», потому что мы неоднократно обсуждали с ними этот вопрос, но к согласию так прийти и не смогли.

Поскольку они говорят, что для того, чтобы устроить шоу, им нужны саморазрушающиеся шины. А мы не знаем, как их делать. И не можем согласиться с таким подходом.

Команды должны хорошо понимать особенности работы резины и использовать тот факт, что шины будут отлично работать от первого до последнего круга. И гонщики скажут вам то же самое – что они хотят иметь возможность постоянно атаковать на максимуме. А сейчас гонщики «Формулы-1» говорят, что делать это просто невозможно.

Как бы то ни было, для начала нужно напомнить себе, ради чего вообще «Мишлен» участвует в гонках. И главное тут не шоу. И не известность бренда. Дело в технологиях. Мы участвуем в гонках, потому что это является наилучшим способом испытать новые технологии в реальных условиях. Это первая причина.

Но есть и побочные преимущества. К побочной выгоде можно отнести и само шоу, и узнаваемость бренда. Однако если говорить о популярности, то «Мишлен» и так является одним из самых известных в мире брендов. Так что реклама нам не нужна».

Менежу уверен, что гонщики и команды должны иметь возможность атаковать на пределе на протяжении всей гонки, а не заниматься работой с шинами из-за их износа:

«В MotoGP мы предоставляем командам шины «софт», «медиум» и «хард» для трасс каждого типа, для каждого Гран-при. И мотоцикл любого типа может выиграть гонку на любом из комплектов шин, не меняя их по ходу заезда. Все зависит от того, как вы настроите мотоцикл, от типа трассы и от действий пилота. В MotoGP победить могут команды даже с далеко не лучшими мотоциклами, и сделав это они скажут вам, что не в последнюю очередь им удалось это сделать как раз с помощью шин. Вот почему мы не собираемся возвращаться в «Формулу-1».

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

12 комментариев

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бндэщ
Всё по делу. Мишлен создаёт отличные шины не для того, чтобы создавать шинные проблемы.
+18
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+16
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RusSt
Тут еще вопрос репутации немаловажен. Думаю у немалого количества людей Пирелли ассоциируются с той резиной которая убивается за десяток кругов
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+11
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Рнпрл Аари
Неплохой Панч в сторону Ф1. Интересно что другие шинники скажут по этому поводу. А так без питстопов конечно тоже зрелищность упадёт.
+6
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+6
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Ascari
Мишлен и уходил в середине 00-х по этой же причине. Им нужно было соревнование с другим шинником, просто делать шины для чемпионата было не интересно.
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Adroit
Ответ Рнпрл Аари
Неплохой Панч в сторону Ф1. Интересно что другие шинники скажут по этому поводу. А так без питстопов конечно тоже зрелищность упадёт.
Куда зрелищности еще падать-то? Современная ф1 - это огромные баржи неспособные войти в поворот два в ряд на большинстве трасс и неспособные обгонять друг друга без ДРС. Нужно уменьшать размеры болидов, еще больше урезать прижимную силу и еще больше резать траты команд. Формула должна стать ощутимо меньше, дешевле и тяжелее в управлении, тогда это снова начнет походить на гонки
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Рнпрл Аари
Ответ Adroit
Куда зрелищности еще падать-то? Современная ф1 - это огромные баржи неспособные войти в поворот два в ряд на большинстве трасс и неспособные обгонять друг друга без ДРС. Нужно уменьшать размеры болидов, еще больше урезать прижимную силу и еще больше резать траты команд. Формула должна стать ощутимо меньше, дешевле и тяжелее в управлении, тогда это снова начнет походить на гонки
Насчёт зрелищности не соглашусь с новым регламентом борьба плотнее стала. Только РБ пока на голову выше других, но думаю это ненадолго. Размер такой большой из за требований по безопасности, с уменьшением трат получится совсем обратный эффект, команды при текущем лимите уже берегут каждую деталь, а некоторые используют повторно. Урезать прижимную силу?))) Чтобы болиды улетали в стены?? Ф1 был и должен остаться элитарным спортом, не для всех, где самые передовые технологии. А вот насчёт шин тут и Ф1 можно понять, если будут шины способные одинаково проехать всю гонку то это никому не будет интресно. Стратегов можно домой отпустить
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Xosrov Namazov
О времена, о нравы.
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Incendier Deafening
Ща выползет Доменикали и скажет, что Флоран Менежу не очень умно высказался)))
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GenBardak
Допустим шины едут до конца гонки, тогда все будут ехать на быстрой резине и менять на менее быструю за круг до финиша.
И так смотреть нечего, а тут ещё...
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Lordk
Ответ RusSt
Тут еще вопрос репутации немаловажен. Думаю у немалого количества людей Пирелли ассоциируются с той резиной которая убивается за десяток кругов
Ага, помню как Пирелли требовали от Ф1 угомонить претензии участников к сложности работы с шинами, т.к. собственно это фича, а не баг )
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GenBardak
Ответ Incendier Deafening
Ща выползет Доменикали и скажет, что Флоран Менежу не очень умно высказался)))
Он вроде так же высказывался ещё лет 10 назад
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