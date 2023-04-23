Гран-при Монако может оказаться под угрозой срыва из-за отключения электроэнергии

Теги происшествия Гран-при Монако Формула-1 Авто

Гран-при Монако может оказаться под угрозой срыва.

Во Франции продолжаются протесты в связи с принятием пенсионной реформы – с повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет и введением условия для получения полной пенсии только при рабочем стаже от 43 лет.

В связи с этим в стране проходят массовые акции протеста – в том числе с них участвует профсоюз CGT Energie, работающий в энергетическом секторе.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил у граждан 100 дней для того, чтобы успокоить ситуацию, на что в CGT Energie ответили, что это будут 100 дней гнева и действий.

В числе данных действий предполагается отключение электроэнергии на крупных мероприятиях – таких, как «Ролан Гаррос» и Гран-при Монако. В CGT Energie отметили, что не исключают вероятности, при которых данные мероприятия будут «заканчиваться в темноте».

В CGT Energie уже взяли на себя ответственность за случаи отключения электроэнергии в аэропорту Монпелье и в школе в Эро, которую посещал президент Макрон.

Проведение Гран-при Монако запланировано на 26-28 мая.

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8 комментариев

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Ascari
Ответ Ram89
Монако это не Франция (с) :))))))
Да, но электроэнергия к ним идёт из Франции
+5
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+5
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Ascari
Поправьте заголовок, не понятно кто от кого может "оТказаться"
+4
0
+4
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Ram89
Монако это не Франция (с) :))))))
+2
-1
+1
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ALMANAC
Опять не проведут 23 гонки за сезон🗿
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Антон
От генератора с какой-нибудь яхты запитают
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irs118return
итак Китай свинью подложил , ещё и Франция собирается., весёлый сезон будет)
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Blork_the_Orc
Ответ Ram89
Монако это не Франция (с) :))))))
жаль только, своей электростанции нет )
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