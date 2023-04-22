Формула E. Берлин. Эванс выиграл 1-ю гонку, Берд – 2-й, Гюнтер – 3-й
Пилот «Ягуара» Митч Эванс одержал победу в первой гонке «Формулы E» в Берлине.
Вторым финишировал его напарник Сэм Берд, обогнавший обладателя поула Себастьяна Буэми («Энвижн») на последнем круге, а третье место на заключительных метрах вырвал представитель «Мазерати» Максимилиан Гюнтер. Всего гонку возглавляли восемь спортсменов – это рекорд «Формулы E».
На старте лидерство захватил гонщик «Нио» Дэн Тиктум, блестяще стартовавший с четвертого места. Впоследствии Тиктум и представитель «Пенске» Стоффель Вандорн сошли после столкновения. Один из лидеров чемпионата Джейк Деннис («Андретти») упустил шанс приблизиться к Паскалю Верляйну из «Порше», врезавшись в его напарника Антониу Феликса да Кошту в процессе полета в барьеры.
Сам Верляйн доехал до шестого места после старта 15-м в борьбе до последних секунд с Жаном-Эриком Вернем («Пенске») и Андре Лоттерером («Андретти»).
Финиш на пятой позиции позволил пилоту «Энвижн» Нику Кэссиди ему подняться на второе место в общем зачете, также Денниса обогнали Вернь и Эванс.
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