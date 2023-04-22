Формула E. Берлин. Эванс выиграл 1-ю гонку, Берд – 2-й, Гюнтер – 3-й

Пилот «Ягуара» Митч Эванс одержал победу в первой гонке « » в Берлине.

Вторым финишировал его напарник Сэм Берд, обогнавший обладателя поула Себастьяна Буэми («Энвижн») на последнем круге, а третье место на заключительных метрах вырвал представитель «Мазерати» Максимилиан Гюнтер. Всего гонку возглавляли восемь спортсменов – это рекорд «Формулы E».

На старте лидерство захватил гонщик «Нио» Дэн Тиктум, блестяще стартовавший с четвертого места. Впоследствии Тиктум и представитель «Пенске» Стоффель Вандорн сошли после столкновения. Один из лидеров чемпионата Джейк Деннис («Андретти») упустил шанс приблизиться к Паскалю Верляйну из «Порше», врезавшись в его напарника Антониу Феликса да Кошту в процессе полета в барьеры.

Сам Верляйн доехал до шестого места после старта 15-м в борьбе до последних секунд с Жаном-Эриком Вернем («Пенске») и Андре Лоттерером («Андретти»).

Финиш на пятой позиции позволил пилоту «Энвижн» Нику Кэссиди ему подняться на второе место в общем зачете, также Денниса обогнали Вернь и Эванс.

Этап 7

Берлин, Германия

22 апреля 2023 года

Гонка

1. Митч Эванс («Ягуар») – 43 круга

2. Сэм Берд («Ягуар») +1,850

3. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +2,738

4. Себастьян Буэми («Энвижн») +2,849

5. Ник Кэссиди («Энвижн») +4,787

6. Паскаль Верляйн («Порше») +9,111

7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +9,191

8. Андре Лоттерер («Андретти») +9,504

9. Эдоардо Мортара («Мазерати») +10,159

10. Оливер Роулэнд («Махиндра») +10,308

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Паскаль Верляйн – 94 очка

2. Ник Кэссиди – 71

3. Жан-Эрик Вернь – 66

4. Митч Эванс – 64

5. Джейк Деннис – 62

Дэн Тиктум: «Нескольких гонщиков «Ф-1» нужно заменить пилотами «Формулы E»