Масса больше не будет делать публичных заявлений о возможном оспаривании результатов сезона-2008

Теги ФИА Фелипе Масса Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса больше не будет давать комментариев об обжаловании титула Льюиса Хэмилтона в 2008 году.

Масса нанял команду юристов, которые посоветовали ему больше не делать никаких публичных заявлений по данному вопросу.

Масса, как уже сообщалось, хочет обжаловать результаты Гран-при Сингапура 2008 года после того, как в свете недавних высказываний Берни Экклстоуна в деле так называемого «крашгейта» вскрылись новые данные.

Первый титул Хэмилтона в «Ф-1» – спорный: правду о нарочной аварии специально задвинули. Теперь все всплыло, светит суд

14 комментариев

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sir_shir
Льюис столько клялся в любви Бразилии и её фанатов, что просто обязан отдать им заслуженный титул их соотечественника!
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ALMANAC
Титулы от шестикратного расползаются как тараканы)
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+6
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grag68
Дурачок все таки масса, повелся на какие то сказки от пикеныша и берни
+9
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+6
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flegmatichen
Ответ sir_shir
Льюис столько клялся в любви Бразилии и её фанатов, что просто обязан отдать им заслуженный титул их соотечественника!
Это ещё не было скандала по поводу подготовки Мерседес к регламенту 2014. Глядишь, Льюис и нулекратным может стать )
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Кавабунга Шреддоголовый
Даже если Филипп сможет отобрать себе титул и создать невероятный прецедент, мы не забудем этот эпик фейл на пит-стопе с оторванным шлангом
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5hxrb7mywu
Хейтеры косточка фас😂
+3
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mahurat
Достал всех
+2
-1
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Vano32rus
Единственный шанс для Феррари завоевать титул..
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grag68
Ответ АРХАТ
Ну тогда прощай мечты обойти Шумахера) Вот будь у него 9 титулов, тогда отдал бы один, может быть)
Вот у Шумахера да, пару титулов довольно таки стремные
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Виталий Кошкин
Творожок - яркий пример вторикеллы, и никакого титула ему через суд не отдадут.
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dmitry79
Не очень понимаю с позиции здравого смысла, на что влияют эти полузнания Берни и прочих. Ну знали. И что? Даже у Алонсо победу не отобрали после скандала. Почему надо отменять весь Гран-при? Этого никак не пойму
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АРХАТ
Ответ sir_shir
Льюис столько клялся в любви Бразилии и её фанатов, что просто обязан отдать им заслуженный титул их соотечественника!
Ну тогда прощай мечты обойти Шумахера)
Вот будь у него 9 титулов, тогда отдал бы один, может быть)
+1
-1
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United_LP
Ответ sir_shir
Льюис столько клялся в любви Бразилии и её фанатов, что просто обязан отдать им заслуженный титул их соотечественника!
Так то и Льюис гражданин Бразилии)
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Aleus Marcus
Ответ grag68
Вот у Шумахера да, пару титулов довольно таки стремные
вроде взрослые мужики, а в такие сказки верят)
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