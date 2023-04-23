Масса больше не будет делать публичных заявлений о возможном оспаривании результатов сезона-2008
Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса больше не будет давать комментариев об обжаловании титула Льюиса Хэмилтона в 2008 году.
Масса нанял команду юристов, которые посоветовали ему больше не делать никаких публичных заявлений по данному вопросу.
Масса, как уже сообщалось, хочет обжаловать результаты Гран-при Сингапура 2008 года после того, как в свете недавних высказываний Берни Экклстоуна в деле так называемого «крашгейта» вскрылись новые данные.
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Вот будь у него 9 титулов, тогда отдал бы один, может быть)