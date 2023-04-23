Масса больше не будет делать публичных заявлений о возможном оспаривании результатов сезона-2008

Бывший пилот «Формулы-1» больше не будет давать комментариев об обжаловании титула в 2008 году.

Масса нанял команду юристов, которые посоветовали ему больше не делать никаких публичных заявлений по данному вопросу.

Масса, как уже сообщалось, хочет обжаловать результаты 2008 года после того, как в свете недавних высказываний Берни Экклстоуна в деле так называемого «крашгейта» вскрылись новые данные.

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