Валттери Боттас: «Я не мог прийти в паддок «Ф-1» в майке и шлепанцах несколько лет назад»

Валттери Боттас признал, что стал чувствовать себя раскрепощеннее в «Формуле-1».

«Будучи новичком, я не мог прийти в паддок в майке и шлепанцах – да даже несколько лет назад. Сейчас все несколько проще. Я не воспринимаю себя слишком серьезно. Безусловно, времена поменялись, но это часть спорта: новички проходят через систему, их, можно сказать, обучают, как себя вести и так далее.

Но, думаю, затем наступает момент, когда ты говоришь: смиритесь с этим», – заявил пилот « », появившийся в паддоке Гран-при Австралии в майке и шлепанцах.

Тем не менее, гонщикам «Формулы-1» все еще тяжело демонстрировать свою истинную природу, считает Боттас:

«Попасть в «Формулу-1» трудно, и порой сложно увидеть настоящий характер на трассе. Конечно, когда знакомишься с пилотами вне трека, начинаешь видеть их как личностей. Однако интервью и поведение на спонсорских мероприятиях обычно достаточно стандартные.

У нас были личности в последние десять лет – скажем, Даниэль Риккардо, который не стеснялся показать себя. Здорово, когда такое происходит, но это серьезный бизнес с большими компаниями и большими деньгами».

Боттас показал шлем с изображением усов и новой прически для тестов

Ферстаппен примерил прическу Боттаса перед Гран-при Австралии

Фото: соцсети Валттери Боттаса