Валттери Боттас: «Я не мог прийти в паддок «Ф-1» в майке и шлепанцах несколько лет назад»

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Валттери Боттас стиль Альфа Ромео Авто

Валттери Боттас признал, что стал чувствовать себя раскрепощеннее в «Формуле-1».

«Будучи новичком, я не мог прийти в паддок в майке и шлепанцах – да даже несколько лет назад. Сейчас все несколько проще. Я не воспринимаю себя слишком серьезно. Безусловно, времена поменялись, но это часть спорта: новички проходят через систему, их, можно сказать, обучают, как себя вести и так далее.

Но, думаю, затем наступает момент, когда ты говоришь: смиритесь с этим», – заявил пилот «Альфа Ромео», появившийся в паддоке Гран-при Австралии в майке и шлепанцах.

Тем не менее, гонщикам «Формулы-1» все еще тяжело демонстрировать свою истинную природу, считает Боттас:

«Попасть в «Формулу-1» трудно, и порой сложно увидеть настоящий характер на трассе. Конечно, когда знакомишься с пилотами вне трека, начинаешь видеть их как личностей. Однако интервью и поведение на спонсорских мероприятиях обычно достаточно стандартные.

У нас были личности в последние десять лет – скажем, Даниэль Риккардо, который не стеснялся показать себя. Здорово, когда такое происходит, но это серьезный бизнес с большими компаниями и большими деньгами».

Боттас показал шлем с изображением усов и новой прически для тестов

Ферстаппен примерил прическу Боттаса перед Гран-при Австралии

Фото: соцсети Валттери Боттаса

17 комментариев

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Сергей Богатырёв
Валера скоро будет как Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога.
+18
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Рнпрл Аари
Красиво идёт к закату карьеры. Расцвел даже как то
+15
-3
+12
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Дмитрий Дудников
До бывшего напарника, по стилю одежды, ещё очень далеко))) Тут Льюис уверенно держит пальму первенства.
+7
0
+7
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_Nibelungen_
Боттас, конечно, жестко оскуфел. Если будет и дальше так же ехать и вести себя, то вылетит из F1.
+8
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+6
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Красиво идёт к закату карьеры. Расцвел даже как то
да вот только начал сливать даже китайскому рентачу.
+10
-6
+4
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Иван Алейников
Так держать! Не только китайцу проиграл, но и вообще приехал ПОСЛЕДНИМ в Австралии!
+7
-4
+3
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vulturecrow
судя по результатам, он и в болиде в шлёпках ездит. ну или Чжой оказался достаточно крепким середняком.
+3
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+3
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valerixxx
Это тертый парень, после Вьетнама, знает что он хочет делать в этой жизни...
+2
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Великий Алонсо
Типичный финский тюфяк) Кими 2.0, хотя Кими все таки в нулевые был очень хорош, но характер похожий у обоих, оба не лидеры.
+4
-3
+1
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Сергей Богатырёв
Ответ гилберт
Уже.
как с телевизором начнёт разговаривать, тогда
+1
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Антон Якимцев
Выглядит очень забавно на фоне того, как хоккеисты приезжают на матчи в костюмах и галстуках.
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-1
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hypnotoad94
Это всё забавно, но рано расслабился, в прошлом сезоне ещё хоть начал мощно, рабочая этика от Мерса осталась, видимо) а в спокойной обстановке вообще на всё забил, ему 33 только, катать и катать ещё
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Кщьфт F
Ответ Дмитрий Дудников
До бывшего напарника, по стилю одежды, ещё очень далеко))) Тут Льюис уверенно держит пальму первенства.
От слов про Льюиса и пальму аж передёрнуло )))
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Дмитрий Дудников
Ответ Кщьфт F
От слов про Льюиса и пальму аж передёрнуло )))
Это устойчивый фразеологизм. У меня не было цели оскорбить Хэмилтона.
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гилберт
Ответ Сергей Богатырёв
Валера скоро будет как Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога.
Уже.
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