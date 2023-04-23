WRC. Эванс выиграл Ралли Хорватии, Ожье – 5-й, Грязин – 9-й

Пилот «Тойоты» Элфин Эванс выиграл Ралли Хорватии. На финише преимущество Эванса над вторым местом, на котором заезд закончил , составило 27 секунд. Третьим на этапе финишировал Эсапекка Лаппи.

Россиянин Николай Грязин, выступающий в WRC2, занял второе место в своей категории и девятое место в общем зачете.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Хорватии

21-23 апреля 2023 года

Топ-10

1. («Тойота») – 2:50.54,3

2. Отт Тянак («Форд») +27,0

3. Эсапекка Лаппи («Хендэ») +58,6

4. («Тойота») +1.18,3

5. («Тойота») +1.28,0

6. Такамото Кацута («Тойота») +2.22,5

7. Пьер-Луи Лоубе («Форд») +4.22,6

8. Йохан Россель («Ситроен») +7.51,3

9. Николай Грязин («Шкода») +8.07,4

10. Оливер Сольберг («Шкода») +9.16,7