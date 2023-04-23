WRC. Эванс выиграл Ралли Хорватии, Ожье – 5-й, Грязин – 9-й

Теги результаты чемпионат мира по ралли Себастьян Ожье Отт Тянак Элфин Эванс Эсапекка Лаппи Калле Рованпера Авто

Пилот «Тойоты» Элфин Эванс выиграл Ралли Хорватии. На финише преимущество Эванса над вторым местом, на котором заезд закончил Отт Тянак, составило 27 секунд. Третьим на этапе финишировал Эсапекка Лаппи.

Россиянин Николай Грязин, выступающий в WRC2, занял второе место в своей категории и девятое место в общем зачете.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Хорватии
21-23 апреля 2023 года
Топ-10
 
1. Элфин Эванс («Тойота») – 2:50.54,3
2. Отт Тянак («Форд») +27,0
3. Эсапекка Лаппи («Хендэ») +58,6
4. Калле Рованпера («Тойота») +1.18,3
5. Себастьян Ожье («Тойота») +1.28,0
6. Такамото Кацута («Тойота») +2.22,5
7. Пьер-Луи Лоубе («Форд») +4.22,6
8. Йохан Россель («Ситроен») +7.51,3
9. Николай Грязин («Шкода») +8.07,4
10. Оливер Сольберг («Шкода») +9.16,7
 

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