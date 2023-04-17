Нико Росберг о титуле 2016 года: «После финиша пришло понимание – это максимум, что-то большее вряд ли возможно»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года поделился воспоминаниями о решении завершить карьеру сразу после завоевания титула.

«Я хотел сделать это сам, хотел сам принять решение. Решение уйти на пике было правильным – и в каком-то смысле в результате о «Формуле-1» у меня остались только хорошие воспоминания».

По словам Росберга, пик напряжения наступил на Гран-при Абу-Даби – где Нико, в случае победы , для завоевания титула было достаточно приехать на третьей позиции:

«Да, это был очень напряженный момент. Я никогда в жизни не испытывал такого прилива адреналина – и вряд ли еще раз испытаю нечто подобное. И после финиша в голове прояснилось – это максимум, что я могу, все идеально, и что-то большее вряд ли возможно. Так что все кончено».

Росберг также рассказал, что после решения закончить карьеры в «Формуле-1» столкнулся с кризисом идентичности – поскольку раньше в его жизни были только гонки:

«В каком-то смысле с решением уйти я отказался от своей сущности, индивидуальности. Ведь в тот момент вся моя жизнь была связана с гонками: с моими механиками, инженерами, напарниками, социальным окружением. И когда все это в одно мгновение свелось на нет и обнулилось, для моей системы это стало своего рода шоком. А еще появилась зависимость от признания и успеха.

Так что в тот момент мне было непросто переосмыслить свою жизнь уже вне «Формулы-1». Потому что до этого я как-то не задавал себе вопроса о том, а каким у меня еще есть увлечения? Потому что всегда была только следующая гонка.

А также пришло понимание, что любой новый проект придется начинать с нуля. Хотя хотелось бы уже будучи действующим чемпионом (смеется)».

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