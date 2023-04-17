Нико Росберг о титуле 2016 года: «После финиша пришло понимание – это максимум, что-то большее вряд ли возможно»

Теги Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Авто

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился воспоминаниями о решении завершить карьеру сразу после завоевания титула.

«Я хотел сделать это сам, хотел сам принять решение. Решение уйти на пике было правильным – и в каком-то смысле в результате о «Формуле-1» у меня остались только хорошие воспоминания».

По словам Росберга, пик напряжения наступил на Гран-при Абу-Даби – где Нико, в случае победы Хэмилтона, для завоевания титула было достаточно приехать на третьей позиции:

«Да, это был очень напряженный момент. Я никогда в жизни не испытывал такого прилива адреналина – и вряд ли еще раз испытаю нечто подобное. И после финиша в голове прояснилось – это максимум, что я могу, все идеально, и что-то большее вряд ли возможно. Так что все кончено».

Росберг также рассказал, что после решения закончить карьеры в «Формуле-1» столкнулся с кризисом идентичности – поскольку раньше в его жизни были только гонки:

«В каком-то смысле с решением уйти я отказался от своей сущности, индивидуальности. Ведь в тот момент вся моя жизнь была связана с гонками: с моими механиками, инженерами, напарниками, социальным окружением. И когда все это в одно мгновение свелось на нет и обнулилось, для моей системы это стало своего рода шоком. А еще появилась зависимость от признания и успеха.

Так что в тот момент мне было непросто переосмыслить свою жизнь уже вне «Формулы-1». Потому что до этого я как-то не задавал себе вопроса о том, а каким у меня еще есть увлечения? Потому что всегда была только следующая гонка.

А также пришло понимание, что любой новый проект придется начинать с нуля. Хотя хотелось бы уже будучи действующим чемпионом (смеется)».

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11 комментариев

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Великий Алонсо
Для Росберга это действительно был максимум, если бы Алонсо был на Мерседесе, то он спокойно брал все эти самовозные титулы подряд с преимуществом в 50-100 очков над Хэмилтоном.
У Алонсо был отличный шанс оформить третий подряд титул, причём в паре с дебютантом, но он просрал его.
+37
-4
+33
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R_RB
Ответ Aa aaa
господи, это обсасывание титула в 16 году уже противно. Выиграл - молодец, отличный сезон, было здорово, но сколько можно?
видишь ли, вряд ли это он сам заявился на кухню к журналисту мотоспорт-тоталь без приглашения и выдал все эти тирады, когда его никто об этом не просил. Скорее всего, это именно из мотоспорта ему, минимум, позвонили, а значит - об этом интересно было узнать, по меньшей мере, их читателям, как бы противно от этого не было конкретно тебе. они тупо не для тебя работают =)
+20
-1
+19
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valerixxx
Чесно, сначала был шок, а потом я понял, какой ценой это тебе досталось и что будет впереди... Все норм, кайфуй...
+6
-1
+5
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Jack 13th
Ответ Aa aaa
господи, это обсасывание титула в 16 году уже противно. Выиграл - молодец, отличный сезон, было здорово, но сколько можно?
У вас эгоизм зашкаливает.
+7
-2
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Sarumian
Росберг укатал рыцаря - занавеску при прочих равных. Понял, что в следующем сезоне команда не позволит сделать тоже самое. Перейти в другую команду было сложно. Оставался только один вариант.
+6
-3
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Mortimer1
Ответ Розарио Агро
Точнее понял, что в следующем сезоне столько технических сходов у Хэма уже может и не быть, а в этом случае Нико уже ловить нечего, потому и здраво рассудил - это его максимум, повторить будет весьма проблематично. Что что, а дураком Нико никогда не был и прекрасно понимал свои возможности
Как же фанатики хэма любят все вывернуть наизнанку)
+3
-1
+2
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Розарио Агро
Ответ Sarumian
Росберг укатал рыцаря - занавеску при прочих равных. Понял, что в следующем сезоне команда не позволит сделать тоже самое. Перейти в другую команду было сложно. Оставался только один вариант.
Точнее понял, что в следующем сезоне столько технических сходов у Хэма уже может и не быть, а в этом случае Нико уже ловить нечего, потому и здраво рассудил - это его максимум, повторить будет весьма проблематично. Что что, а дураком Нико никогда не был и прекрасно понимал свои возможности
+7
-7
0
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