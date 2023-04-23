Формула Е. Берлин. Кэссиди выиграл 2-ю гонку. Деннис – 2-й, Вернь – 3-й

Пилот «Энвижн Рейсинг» Ник Кэссиди выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Берлине. Победа австралийца получилась уверенной – Кэссиди лидировал на протяжении последних 16 кругов гонки.

Вторым в заезде финишировал Джейк Деннис («Андретти») – но хотя на финише разрыв между первым и вторым местом составил менее 0,5 секунды, у Денниса не было возможности провести акцентированную атаку в борьбе за лидерство. Третьим же в гонке стал Жан-Эрик Вернь («Пенске»).

При этом старт заезда был отложен на несколько минут из-за того, что на трассу прорвались протестующие.

Этап 7

Берлин, Германия

22 апреля 2023 года

Гонка

1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 46:43,506

2. Джейк Деннис («Андретти») +0,442

3. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +1,292

4. Митч Эванс («Ягуар») +1,769

5. да Кошта («Порше») +2,460

6. («Мазерати») +2,981

7. Паскаль Верляйн («Порше») +3,545

8. («Пенске») +4,851

9. Нико Мюллер («Абт») +6,612

10. Дэн Тиктум («Нио») +7,822

Положение в общем зачете, топ-5

1. Паскаль Верляйн – 100 очков

2. Ник Кэссиди – 96

3. – 81

4. Джейк Деннис – 80

5. Митч Эванс – 76