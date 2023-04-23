Формула Е. Берлин. Кэссиди выиграл 2-ю гонку. Деннис – 2-й, Вернь – 3-й

Теги результаты Жан-Эрик Вернь Антониу Феликс да Кошта Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Митчелл Эванс Нико Мюллер Формула E Максимилиан Гюнтер Ник Кэссиди Джейк Деннис Дэниел Тиктум Авто

Пилот «Энвижн Рейсинг» Ник Кэссиди выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Берлине. Победа австралийца получилась уверенной – Кэссиди лидировал на протяжении последних 16 кругов гонки.

Вторым в заезде финишировал Джейк Деннис («Андретти») – но хотя на финише разрыв между первым и вторым местом составил менее 0,5 секунды, у Денниса не было возможности провести акцентированную атаку в борьбе за лидерство. Третьим же в гонке стал Жан-Эрик Вернь («Пенске»).

При этом старт заезда был отложен на несколько минут из-за того, что на трассу прорвались протестующие.

Этап 7
Берлин, Германия
22 апреля 2023 года
Гонка
 
1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 46:43,506
2. Джейк Деннис («Андретти») +0,442
3. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +1,292
4. Митч Эванс («Ягуар») +1,769
5. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +2,460
6. Макс Гюнтер («Мазерати») +2,981
7. Паскаль Верляйн («Порше») +3,545
8. Стоффель Вандорн («Пенске») +4,851
9. Нико Мюллер («Абт») +6,612
10. Дэн Тиктум («Нио») +7,822
 
Положение в общем зачете, топ-5
 
1. Паскаль Верляйн – 100 очков
2. Ник Кэссиди – 96
4. Джейк Деннис – 80
5. Митч Эванс – 76
 

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