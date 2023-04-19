Бывший инженер «Ред Булл»: «Когда люди начинают рассказывать, что эта машина была построена специально под Ферстаппена – они не понимают, о чем говорят»

Бывший инженер «Ред Булл» Блейк Хинси поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся в команде в процессе адаптации к новой для себя машине.

По словам Хинси, Пересу нужно просто больше работать и подстроиться под особенности новой техники, даже если изначально он предпочитает другой пилотаж:

« из важных моментов – это уверенность гонщика в машине. Как и умение выступать на довольно нестабильной машине. Как вы сами видите, Макс в этом очень хорош. Он спокойно воспринимает нестабильное поведение болида и умеет выжимать из машины все, при этом не переходя грань. Потому что как только ты переходишь эту грань, то начинаешь терять время на круге, это начинает влиять на твою уверенность в себе, и ты откатываешься назад.

Я не знаю, каким должно быть решение проблемы Переса. Вероятно, ему просто нужно привыкнуть и начать комфортнее чувствовать себя за рулем более нервной, нестабильной машины.

Чем быстрее едет машина, тем быстрее становитесь и вы. Машина, склонная к недостаточной поворачиваемости редко оказывается быстрой. Болидом с недостаточной поворачиваемостью комфортно управлять. Разве что чуть-чуть может раздражать то, что она немного туго входит в повороты, но зато все безопасно.

При этом Ферстаппен – самый сложный ориентир из возможных. Если Серхио сможет просто держаться близко к Максу по темпу, это уже будет очень хорошо».

Хинси также поднял на смех теорию о том, что в предыдущие годы «Ред Булл» уделял все свое внимание только одному болиду, а вторую машину выставлял на старт просто для соответствия регламенту «Формулы-1». Косвенно эту теорию в одном из интервью в этом году упоминал и Перес:

«Это стопроцентная чушь. Самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал. В «Ред Булл» всегда стремятся сделать свою машину максимально быстрой. Может быть было несколько случаев, когда Макс первым получал какую-то новую деталь – но просто потому, что к гонке ее успевали изготовить в единственном экземпляре. Но за последние годы я не могу припомнить, чтобы подготовленное новое переднее антикрыло, например, давало преимущество в 0,3 секунды на круге.

Новое переднее антикрыло от предыдущей версии может отличаться в каких-то нюансах. Могут ли эти нюансы помочь гонщику почувствовать себя комфортнее за рулем болида – в сравнении с напарником, у которого несколько другие предпочтения? Могут. Но значит ли это, что «Ред Булл» разрабатывает болид исключительно в соответствии с предпочтениями Ферстаппена? Нет.

Они построили машину, которая хорошо проявляется себя на многих трассах и очень быстра на прямых. Когда люди начинают рассказывать, что эта машина была построена специально под – они не понимают, о чем говорят. И это правда расстраивает. Команда просто хочет добиться максимальной производительности и эффективности в имеющихся рабочих рамках, однако внутри этого рабочего окна настроек есть множество нюансов».

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»