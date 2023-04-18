Гюнтер Штайнер: «Чуть не сказал Хюлькенбергу ##########, когда он раз десять позвонил по поводу места в «Хаасе»

Гюнтер Штайнер рассказал, как чуть не послал Нико Хюлькенберга.

вернулся в «Формулу-1» в 2023 году и заменил в «Хаасе» . Штайнер сообщил, что после первого разговора о переходе не звонил немецкому гонщику, чтобы посмотреть на его реакцию.

«В течение следующей недели он позвонил мне, должно быть, раз десять, и дошло до того, что я чуть не сказал ему ########## (отстать)», – написал руководитель «Хааса» в книге Driving to Survive.

Напарником Нико является , во второй раз пришедший в «Хаас» в 2022-м. Штайнер вспомнил, как отреагировал на идею владельца коллектива Джина Хааса вернуть своего экс-подопечного на место :

«Да ты гений, ###, знаешь это?»

По словам Гюнтера, сделка с Магнуссеном должна была «продемонстрировать всем ребятам в команде, что мы серьезно настроены вернуть старые добрые времена».

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