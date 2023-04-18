Гюнтер Штайнер: «Чуть не сказал Хюлькенбергу ##########, когда он раз десять позвонил по поводу места в «Хаасе»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Никита Мазепин Авто

Гюнтер Штайнер рассказал, как чуть не послал Нико Хюлькенберга.

Хюлькенберг вернулся в «Формулу-1» в 2023 году и заменил в «Хаасе» Мика Шумахера. Штайнер сообщил, что после первого разговора о переходе не звонил немецкому гонщику, чтобы посмотреть на его реакцию.

«В течение следующей недели он позвонил мне, должно быть, раз десять, и дошло до того, что я чуть не сказал ему ########## (отстать)», – написал руководитель «Хааса» в книге Driving to Survive.

Напарником Нико является Кевин Магнуссен, во второй раз пришедший в «Хаас» в 2022-м. Штайнер вспомнил, как отреагировал на идею владельца коллектива Джина Хааса вернуть своего экс-подопечного на место Никиты Мазепина:

«Да ты гений, ###, знаешь это?»

По словам Гюнтера, сделка с Магнуссеном должна была «продемонстрировать всем ребятам в команде, что мы серьезно настроены вернуть старые добрые времена».

Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера на $700 000: «На ###### круге возвращения! Просто нелепо, #####»

Гюнтер Штайнер о 24 февраля: «Мазепин сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать»

11 комментариев

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Как сделать новость в разделе АВТО на sports.ru.

Берешь тег "Гюнтер Штайнер сказал", любую другую фамилию из паддока, рандомно лепишь #####.

Готово.
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гилберт
Гюнтер Ш#####р.
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Коля Постнов
Ответ Илья Еремеев
10 букв, синоним слова отстань, что то я не могу разгадать этот ребус, везде меньше 10 букв
Слово «отъ####ься»
Автомобиль в студию
+17
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Илья Еремеев
10 букв, синоним слова отстань, что то я не могу разгадать этот ребус, везде меньше 10 букв
+7
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+6
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WINWOLF
Ответ Илья Еремеев
10 букв, синоним слова отстань, что то я не могу разгадать этот ребус, везде меньше 10 букв
Мне только одно слово на ум пришло (########), но там ##### 8 ###### букв. ####### уже со своими ребусами)))
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Red Line
Ответ гилберт
Гюнтер Ш#####р.
Х#####р
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Shadow1882
Ответ Илья Еремеев
10 букв, синоним слова отстань, что то я не могу разгадать этот ребус, везде меньше 10 букв
Он просто обращался на "вы"
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Aa aaa
Гюнтер Штайнер: ##### ########## ### ####, ну и ###### ############ # ### ## ####### ###
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Коля Постнов
Слово «отъ####ься» Автомобиль в студию
########## со своим автомобилем, вот держите свой +.
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ЭЮЯ
Ответ Коля Постнов
Слово «отъ####ься» Автомобиль в студию
Так вы банкрот.
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Red Line
Ответ tick_tick_BOOM
Как сделать новость в разделе АВТО на sports.ru. Берешь тег "Гюнтер Штайнер сказал", любую другую фамилию из паддока, рандомно лепишь #####. Готово.
и так они работают всё время)
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