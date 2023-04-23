Лео Туррини: «Леклер общается с «Мерседесом», это вообще не секрет»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Известный итальянский журналист Лео Туррини поделился мнением о возможных перестановках в составах топ-команд «Формулы-1» в будущем.

В частности, по словам Туррини, многое будет зависеть от Льюиса Хэмилтона и того, когда он решит завершить карьеру. Туррини уверен, что цель «Мерседеса» – заменить Хэмилтона Шарлем Леклером, который и сам всерьез раздумывает над возможностью перехода в немецкую команду.

В то же время нынешний контракт Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024.

«То, что Леклер общается с «Мерседесом» – это вообще не секрет. Это вообще всем известно – от самого дальнего гаража в Маранелло до Индийского Океана. В своей карьере, которая еще далека от завершения, Леклер уже демонстрировал вспышки высочайшего класса. И он лучше других понимает, что время уходит.

Хэмилтон и «Мерседес» очень близки. Льюис хочет выиграть с командой свой восьмой чемпионский титул, и потом уйти. Но что случится, если Льюис осознает, что не сможет победить с «Мерседесом»? На этот вопрос очень трудно.

С другой стороны, я знаю, что Хэмилтон никогда особо не был близок к переходу в «Феррари». Да, такие мысли возникали у ди Монтедземоло, когда он разочаровался в Алонсо, но Льюис в тот момент уже освоился в «Мерседесе». Но сделка никогда не была близка к завершению», – рассказал Туррини.

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16 комментариев

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R_RB
Никогда бы не подумал, что буду болеть за Мерседес =) Если перейдет - придется ведь =) Желаю этому парню реализовать, наконец, свой дар, он этого достоин.
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Все зависит от Хэма продлится ли он или нет, а если да то насколько..
всё зависит от того верит Тото в Рассела или нет,если он хочет заполучит Леклера значит не очень и верит он в Джорджа.
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Фанат спорта01
Ответ Batt Monner
А сколько по твоему заслуживает Хэм с учетом его результатов относительно напарника?
Да там точно не на это смотрят в первую очередь,тут весомую роль ещё играет медийка и всё остальное.
Шумахер в Мерседесе получал 25-30млн,в то время как тогдашний чемпион мира получал 20.
А сейчас Макс получает 50млн и я не думаю что Хэмильтон согласиться ЗП меньше чем 35-40млн тем более зарплату платит Инеос Ретклифа.
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Рнпрл Аари
Ответ Ева без Адама
Я бы на месте экспертов развела интригу на тему того, кто быстрее завершит карьеру в Ф1: Хэмильтон или Ферстаппен?
Тогда уж Алонсо или Ферстаппен
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Рнпрл Аари
Все зависит от Хэма продлится ли он или нет, а если да то насколько..
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flegmatichen
"В своей карьере, которая еще далека от завершения, Леклер уже демонстрировал вспышки высочайшего класса"

Когда уже Леклер начён гореть ровным и стабильным планенем? )
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Ева без Адама
Я бы на месте экспертов развела интригу на тему того, кто быстрее завершит карьеру в Ф1: Хэмильтон или Ферстаппен?
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Jack 13th
Ответ R_RB
Никогда бы не подумал, что буду болеть за Мерседес =) Если перейдет - придется ведь =) Желаю этому парню реализовать, наконец, свой дар, он этого достоин.
Там хоть нет такого звездеца, как в Феррари.
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Кирилл Конопельченко
Ответ R_RB
Никогда бы не подумал, что буду болеть за Мерседес =) Если перейдет - придется ведь =) Желаю этому парню реализовать, наконец, свой дар, он этого достоин.
Поддерживаю.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
всё зависит от того верит Тото в Рассела или нет,если он хочет заполучит Леклера значит не очень и верит он в Джорджа.
Один топ хорошо а два лучше в итоге выживет сильнейший. Но пока Тото хочет сохранить Хэма, по крайней мере на словах
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Один топ хорошо а два лучше в итоге выживет сильнейший. Но пока Тото хочет сохранить Хэма, по крайней мере на словах
не знаю мне кажется что именно Тото не даёт контракт который хочет Хэм,он наверное посмотрит как в этом году будут гонятся Рассел с Хэмом и потом обговорит условия.
А вообще будет прикольно если Леклер и Хэмильтон обменяются командами прямо посреди сезона,кажется таких громких трансферов никогда не было посреди сезона.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
не знаю мне кажется что именно Тото не даёт контракт который хочет Хэм,он наверное посмотрит как в этом году будут гонятся Рассел с Хэмом и потом обговорит условия. А вообще будет прикольно если Леклер и Хэмильтон обменяются командами прямо посреди сезона,кажется таких громких трансферов никогда не было посреди сезона.
Ну это как обычно с контрактами ветеранов, Хэм наверное хочет уважения в виде нормального контракта, Мерс даёт то что считает достаточным. В итоге либо найдут золотую середину либо спасибо, досвидания. Думаю Леклер до зимы точно потерпит, независимо от ситуации Хэма, потом решит продлевать контракт или уйти, все таки не все так печально в в его любимом Феррари
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Akille Varzi
Ответ Рнпрл Аари
Один топ хорошо а два лучше в итоге выживет сильнейший. Но пока Тото хочет сохранить Хэма, по крайней мере на словах
Проблема даже не в Тото... Вольфф ещё тот жук... после того как Mercedes (компания) отказалась платить зарплату Льюису, Вольфф тоже не стал этого делать и теперь Хэмильтон получает деньги от Ineos’а (а точнее от Джима Рэтклиффа)... но Джим хочет себе новую игрушку - МанЮнайтед и не факт, что он продолжит играться со старой...
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