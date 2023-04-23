Лео Туррини: «Леклер общается с «Мерседесом», это вообще не секрет»

Известный итальянский журналист Лео Туррини поделился мнением о возможных перестановках в составах топ-команд «Формулы-1» в будущем.

В частности, по словам Туррини, многое будет зависеть от и того, когда он решит завершить карьеру. Туррини уверен, что цель « » – заменить Хэмилтона Шарлем Леклером, который и сам всерьез раздумывает над возможностью перехода в немецкую команду.

В то же время нынешний контракт Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024.

«То, что Леклер общается с «Мерседесом» – это вообще не секрет. Это вообще всем известно – от самого дальнего гаража в Маранелло до Индийского Океана. В своей карьере, которая еще далека от завершения, Леклер уже демонстрировал вспышки высочайшего класса. И он лучше других понимает, что время уходит.

Хэмилтон и «Мерседес» очень близки. Льюис хочет выиграть с командой свой восьмой чемпионский титул, и потом уйти. Но что случится, если Льюис осознает, что не сможет победить с «Мерседесом»? На этот вопрос очень трудно.

С другой стороны, я знаю, что Хэмилтон никогда особо не был близок к переходу в «Феррари». Да, такие мысли возникали у ди Монтедземоло, когда он разочаровался в Алонсо, но Льюис в тот момент уже освоился в «Мерседесе». Но сделка никогда не была близка к завершению», – рассказал Туррини.

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