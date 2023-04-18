Фернандо Алонсо готов выступать в команде с Хэмилтоном: «Было бы здорово вместе завершить наши карьеры»
Фернандо Алонсо не против воссоединиться с бывшим напарником Льюисом Хэмилтоном.
Алонсо и Хэмилтон гонялись за «Макларен» во время первого сезона британца в «Формуле-1» в 2007 году. После шпионского скандала и упорного противостояния, по итогам которого оба гонщика уступили одно очко пилоту «Феррари» Кими Райкконену, Фернандо покинул команду.
Тем не менее, испанец, ныне выступающий за «Астон Мартин» готов снова стать партнером Льюиса.
«Было бы здорово вместе завершить наши карьеры. Мне бы такое понравилось», – сказал двукратный чемпион мира о коллеге из «Мерседеса».
Алонсо винит в неудачном сезоне не Хэмилтона, а тогдашнего руководителя «Макларена» Рона Денниса:
«Год вышел трудным. Но мы уважали достижения друг друга на трассе и до сих пор уважаем. Мы считаем друг друга талантливыми гонщиками и одними из самых трудных соперников в жизни.
С той ситуацией плохо справились боссы. Мы были молодыми, мы были неопытными. Во многих отношениях мы не были теми, какими являемся сегодня, и нуждались в помощи руководителей, которую не получили.
Я не мог остаться в «Макларене». Абсолютно все внимание команды было обращено на одну сторону гаража. Как сказал Рон после предпоследней гонки в Китае, «наше сражение не с Массой, а с Фернандо». Когда так говорит твоя команда, оставаться ты не можешь. Но ты накапливаешь опыт по ходу карьеры».
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Спокойно братцы , это шутка )
А если без шуток , то для истории Ф1 которую мы все так любим , был бы интересный сюжет . Может даже Тор и Земо потом их сыграют )
Что же по сути, то схема нереальная. Никто в сильной команде не будет держать двух ветеранов. Опыт кому-то надо передавать. Обоим можно в теории напридумывать кого-угодно в напарники, но не друг друга.