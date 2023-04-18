Фернандо Алонсо готов выступать в команде с Хэмилтоном: «Было бы здорово вместе завершить наши карьеры»

Фернандо Алонсо не против воссоединиться с бывшим напарником Льюисом Хэмилтоном.

Алонсо и Хэмилтон гонялись за «Макларен» во время первого сезона британца в «Формуле-1» в 2007 году. После шпионского скандала и упорного противостояния, по итогам которого оба гонщика уступили одно очко пилоту « » , Фернандо покинул команду.

Тем не менее, испанец, ныне выступающий за « » готов снова стать партнером .

«Было бы здорово вместе завершить наши карьеры. Мне бы такое понравилось», – сказал двукратный чемпион мира о коллеге из «Мерседеса».

Алонсо винит в неудачном сезоне не Хэмилтона, а тогдашнего руководителя «Макларена» Рона Денниса:

«Год вышел трудным. Но мы уважали достижения друг друга на трассе и до сих пор уважаем. Мы считаем друг друга талантливыми гонщиками и одними из самых трудных соперников в жизни.

С той ситуацией плохо справились боссы. Мы были молодыми, мы были неопытными. Во многих отношениях мы не были теми, какими являемся сегодня, и нуждались в помощи руководителей, которую не получили.

Я не мог остаться в « ». Абсолютно все внимание команды было обращено на одну сторону гаража. Как сказал Рон после предпоследней гонки в Китае, «наше сражение не с Массой, а с Фернандо». Когда так говорит твоя команда, оставаться ты не можешь. Но ты накапливаешь опыт по ходу карьеры».

Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»

Алонсо поздравил Хэмилтона с подиумом: «Мегапилотаж 🫡👏🏻»