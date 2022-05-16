Леклер разбил болид Лауды в Монако, дисквалификация за нацистское приветствие, новая краска «Феррари» и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест самых запоминающихся событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Леклер разбил болид «Феррари» 312, на котором выступал Лауда. Авария случилась на историческом Гран-при Монако – Шарлю жутко не везет в родном городе!

2. Российского картингиста, показавшего нацистское приветствие, дисквалифицировали.

3. «Феррари» готовит новую краску к Гран-при Испании, которая будет легче на 0,7 кг. Всего Скудерия планирует снизить массу машины на 2-3 кг и сбросить 0,3 секунды с круга.

4. В «Ред Булл» уже могли потратить 75 процентов бюджета, выделенного на обновления болида в 2022 году, утверждает итальянская пресса, нидерландские коллеги говорят о 18 процентах. Марко предположил, что «Ред Булл» с «Феррари» на одном уровне, ведь Скудерия раскошелилась на аварии Сайнса.

5. «Астон Мартин» привезет на Гран-при Испании «наполовину новый» болид – возможно, «мини-копию «Феррари». Апгрейды достанутся только Строллу.

6. Туктамышева поучаствовала в совместной съемке с Квятом и Русиновым. «Люблю скорость», – призналась чемпионка мира по фигурному катанию.

7. Экс-пилот «Ф-1» Сироткин стал исполнительным директором РАФ.

8. Продолжение сериала «Ф-1» против украшений»: президент ФИА признался, что болел за Хэмилтона, но напомнил, что правила едины для всех, Гасли некомфортно гоняться без «религиозных предметов».

9. MotoGP закрепит номер 46 за Валентино Росси, «Сузуки» подтвердила переговоры об уходе из серии в конце 2022 года.

10. «Макларен» присоединится к «Формуле E», купив команду «Мерседес».

Яркие цитаты

Себастьян Феттель: «Непонятно, что будет, если Россия просто перекроет газовый кран. Вопросов очень много»

Президент ФИА бен Сулайем не исключил возвращения Маси: «Хотел бы, чтобы гоночных директоров стало трое»

Жак Вильнев: «В «Мерседесе» меняется власть: Расселл оседлал волну, Хэмилтон пытается не утонуть»

Ральф Шумахер: «Магнуссен больше подходит Штайнеру по характеру, чем Мик»

Гоночные результаты в других сериях

1. Бастианини победил на Гран-при Франции MotoGP, поул у Баньяи.

2. Мортара выиграл первую гонку «Формулы E» в Берлине, де Врис – вторую.

🔔 Возвращение «Ф-1» и другие гонки в ближайшие семь дней

1. Гран-при Испании «Ф-1» (20-22 мая).

2. Младшие серии: «Формула-2», «Формула-3» и Серия W в Барселоне (20-22 мая).

3. Ралли Португалии WRC с Ожье и Лебом (19-22 мая).

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