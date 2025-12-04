«Макларен» допускает размен позициями, если у Пиастри не будет реалистичных шансов на титул в конце Гран-при Абу-Даби (The Race)
Ландо Норрис и Оскар Пиастри, претендующие на титул на Гран-при Абу-Даби, получат равные возможности по ходу большей части уик-энда – до последних кругов воскресной гонки.
Перед этапом Норрис опережает соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 очков, а напарника – на 16.
По информации The Race, «Макларен» допускает использование командных приказов. Это возможно на заключительных кругах гонки и только в том случае, если Пиастри потеряет реалистичные шансы на чемпионство.
К примеру, при победе Ферстаппена Норрису достаточно финишировать третьим для титула. Если Оскар будет ехать третьим, а Ландо – четвертым, размен гарантирует британской команде чемпионство в зачете пилотов.
Не исключен и вариант, при котором «Макларен» пожертвует гонкой Пиастри, если тот будет располагаться на второй позиции позади Ферстаппена, а его напарник – на четвертой.
При данных сценариях вероятность титула Оскара будет стремиться к нулю: австралийцу потребуется сход или серьезные проблемы сразу у двух конкурентов – и у Ферстаппена, и у Норриса.
