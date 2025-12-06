76

Условия титула Норриса, Ферстаппена и Пиастри на Гран-при Абу-Даби

Три гонщика разыграют чемпионство на заключительном этапе сезона-2025, Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 12 очков, а своего напарника Оскара Пиастри – на 16.

Последнюю гонку сезона Ферстаппен начнет с поул-позиции, Норрис – вторым, Пиастри – третьим.

Британцу достаточно завоевать подиум, чтобы выиграть титул вне зависимости от результатов соперников.

Норрис выиграет титул, если:

  • финиширует в топ-3

  • станет 4-м или 5-м, а Ферстаппен не победит

  • станет 6-м или 7-м, а Ферстаппен и Пиастри не победят

  • станет 8-м, Ферстаппен займет 3-е место или ниже, а Пиастри не победит

  • станет 9-м, Ферстаппен займет 4-е место или ниже, Пиастри – 2-е или ниже

  • станет 10-м или не заработает очки, Ферстаппен займет 4-е место или ниже, Пиастри – 3-е или ниже

Ферстаппен выиграет титул, если:

  • победит в гонке, а Норрис займет 4-е место или ниже

  • станет вторым, Норрис займет 8-е место или ниже, а Пиастри не победит

  • станет третьим, Норрис займет 9-е место или ниже, а Пиастри не победит

Пиастри выиграет титул, если:

  • победит в гонке, а Норрис займет шестое место или ниже

  • станет вторым, Ферстаппен займет четвертое место или ниже, а Норрис – десятое или ниже

Норрис, Ферстаппен и Пиастри разыграют титул в последней гонке сезона

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
