Условия титула Норриса, Ферстаппена и Пиастри на Гран-при Абу-Даби
Три гонщика разыграют чемпионство на заключительном этапе сезона-2025, Гран-при Абу-Даби.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 12 очков, а своего напарника Оскара Пиастри – на 16.
Последнюю гонку сезона Ферстаппен начнет с поул-позиции, Норрис – вторым, Пиастри – третьим.
Британцу достаточно завоевать подиум, чтобы выиграть титул вне зависимости от результатов соперников.
Норрис выиграет титул, если:
финиширует в топ-3
станет 4-м или 5-м, а Ферстаппен не победит
станет 6-м или 7-м, а Ферстаппен и Пиастри не победят
станет 8-м, Ферстаппен займет 3-е место или ниже, а Пиастри не победит
станет 9-м, Ферстаппен займет 4-е место или ниже, Пиастри – 2-е или ниже
станет 10-м или не заработает очки, Ферстаппен займет 4-е место или ниже, Пиастри – 3-е или ниже
Ферстаппен выиграет титул, если:
победит в гонке, а Норрис займет 4-е место или ниже
станет вторым, Норрис займет 8-е место или ниже, а Пиастри не победит
станет третьим, Норрис займет 9-е место или ниже, а Пиастри не победит
Пиастри выиграет титул, если:
победит в гонке, а Норрис займет шестое место или ниже
станет вторым, Ферстаппен займет четвертое место или ниже, а Норрис – десятое или ниже
Норрис, Ферстаппен и Пиастри разыграют титул в последней гонке сезона
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2025