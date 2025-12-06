Условия титула Норриса, Ферстаппена и Пиастри на Гран-при Абу-Даби

Три гонщика разыграют чемпионство на заключительном этапе сезона-2025, Гран-при Абу -Даби.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена из «Ред Булл » на 12 очков, а своего напарника Оскара Пиастри – на 16.

Последнюю гонку сезона Ферстаппен начнет с поул-позиции, Норрис – вторым, Пиастри – третьим.

Британцу достаточно завоевать подиум, чтобы выиграть титул вне зависимости от результатов соперников.

Норрис выиграет титул, если:

финиширует в топ-3

станет 4-м или 5-м, а Ферстаппен не победит

станет 6-м или 7-м, а Ферстаппен и Пиастри не победят

станет 8-м, Ферстаппен займет 3-е место или ниже, а Пиастри не победит

станет 9-м, Ферстаппен займет 4-е место или ниже, Пиастри – 2-е или ниже