Гран-при Абу-Даби-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь Гран-при Абу-Даби.

Последний, 24-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные на трассе «Яс-Марина».

В рамках уик-энда также пройдут заезды «Формулы-2».

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

5-7 декабря 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

  • 1-я практика: 12:30 🌤️

  • 2-я практика: 16:00 🌙

Суббота

  • 3-я практика: 13:30 ☀️

  • Квалификация: 17:00 🌙

Воскресенье

  • Гонка: 16:00 🌙

Расписание заездов «Ф-2»

Пятница

  • Практика: 10:05

  • Квалификация: 14:00

Суббота

  • 1-я гонка: 15:15

Воскресенье

  • 2-я гонка: 12:15

время московское

Условия титула Норриса, Ферстаппена и Пиастри на Гран-при Абу-Даби

Опубликовал: Михаил Ширяев
