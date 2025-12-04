Гран-при Абу-Даби-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь Гран-при Абу-Даби.
Последний, 24-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные на трассе «Яс-Марина».
В рамках уик-энда также пройдут заезды «Формулы-2».
Яс-Марина, Абу-Даби
5-7 декабря 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 12:30 🌤️
2-я практика: 16:00 🌙
Суббота
3-я практика: 13:30 ☀️
Квалификация: 17:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌙
Расписание заездов «Ф-2»
Пятница
Практика: 10:05
Квалификация: 14:00
Суббота
1-я гонка: 15:15
Воскресенье
2-я гонка: 12:15
время московское
Условия титула Норриса, Ферстаппена и Пиастри на Гран-при Абу-Даби
