Леклер разбил болид «Феррари» 312, на котором выступал Лауда – инцидент произошел в рамках исторического Гран-при Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на историческом Гран-при Монако.
Леклер выступал в мероприятии в качестве приглашенного гостя и проводил демонстрационные заезды за рулем болида «Феррари» 312, на котором за Скудерию выступал Ники Лауда.
Леклер не справился с управлением при прохождении поворота, болид развернуло и ударило о заграждения задним антикрылом.
«Когда думал, что уже исчерпал весь лимит невезения в Монако, у машины просто отказывают тормоза при прохождении «Раскасса». Притом, что управляешь ты одной из самых легендарных машин «Ф-1» в истории «Феррари», – прокомментировал Леклер случившееся в соцсетях.
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