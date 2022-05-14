«Макларен» присоединится «Формуле E», купив команду «Мерседес»

«Макларен» объявил об участии в «Формуле E» с сезона-2022/2023.
«Макларен» купит команду «Мерседес» и сохранит в качестве руководителя Иэна Джеймса. Сделка будет завершена в течение 2022 года. Состав пилотов и название поставщика электромоторов пока не объявлены.
Ранее немецкая компания сообщила об уходе из «Формулы E» по окончании нынешнего сезона. «Мерседес» – действующий чемпион серии в личном и командном зачете.
Со следующего сезона в «Формуле E» будут использоваться болиды третьего поколения.
«Макларен» также выступает в «Формуле-1», «Индикаре» и Extreme E.
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